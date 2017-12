später lesen Krefeld Wieder Feuer in Kurt-Tucholsky-Gesamtschule FOTO: Strücken FOTO: Strücken 2017-12-23T20:00+0100 2017-12-23T20:00+0100

Am Samstag hat es in der Kurt-Tucholsky-Gesamtschule in Krefeld erneut gebrannt. Die Feuerwehr musste anrücken, weil in einem Klassenzimmer das Bücherregal in Flammen stand. Die Umstände sprechen für Brandstiftung.