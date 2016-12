später lesen Krefeld Die längste Nacht - Krefeld im Licht FOTO: Lammertz Thomas Teilen

2016-12-19

Die Wintersonnenwende findet in diesem Jahr am 21. Dezember statt. An diesem Datum erreicht die Sonne auf der Nordhalbkugel der Erde die geringste Mittagshöhe - heißt: Der 21. Dezember vereint den kürzesten Tag und die längste Nacht des Jahres. In Krefeld geht die Sonne um 8.36 Uhr auf und um 16.27 unter; damit gibt es sieben Stunden und 50 Minuten Tageslicht. Wir nehmen dies zum Anlass, zu einer Reise durch Krefeld bei Nacht einzuladen.