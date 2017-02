Hans W. Fechner: Wir investieren zehn Millionen in Krefeld

Hans W. Fechner, Sprecher der Geschäftsführung der Siempelkamp-Gruppe, nimmt zur Zukunft des Unternehmens Stellung und informiert über das Investitionsprogramm Krefeld. In drei bis vier Monaten soll ein Bauantrag für eine neue Halle eingereicht werden.

Das neue Jahr ist noch nicht alt. Wie sah das vergangene für die Siempelkamp-Gruppe aus?

Hans W. Fechner Der Jahresabschluss ist noch nicht fertig, aber wir können schon jetzt sagen, dass wir mit einem Auftragseingang in Höhe von 625 Millionen Euro und einem Jahresumsatz von mehr als 700 Millionen Euro ein sehr ordentliches Geschäftsjahr hatten.

Wie weit sind Sie mit dem Umbau und der Internationalisierung der Siempelkamp-Gruppe gekommen, und was ist noch zu tun?

Fechner Unsere Ziele für die Personalanpassung in Deutschland haben wir nahezu erreicht. Bis Ende dieses Jahres werden wir so sozialverträglich wie möglich noch 50 Stellen in der Siempelkamp Maschinen- und Anlagenbau GmbH abbauen. Dann ist der Verschlankungsprozess in Deutschland mit der Reduzierung um 350 Arbeitsplätze abgeschlossen.

Wie geht's weiter?

Fechner Wir haben inzwischen gemeinsam mit einem Partner eine Ingenieurgesellschaft hier am Standort Krefeld gegründet und zunächst mit neun Mitarbeitern gestartet. Wir haben die Absicht, dieses Unternehmen weiter auszubauen und vielfältige Ingenieurdienstleistungen für unsere Gruppe, aber auch für externe Kunden zu erbringen.

Gibt es sonst noch Neuerungen am Standort Krefeld?

Fechner Wir haben ein spezielles Investitionsprogramm für Krefeld, aber auch für andere Standorte wie Bad Kreuznach aufgelegt und wollen in den kommenden Jahren jeweils zehn Millionen Euro investieren.

Wofür ist das Geld genau?

Fechner: Wir werden die kommenden drei bis vier Monate nutzen, um einen Bauantrag für eine Halle auf dem Areal an der Siempelkampstraße zu bauen. Das wird eine Mehrzweckhalle. Das heißt, sie kann sowohl für Lagerzwecke als auch für die Produktion genutzt werden. Darüber hinaus beginnen wir damit, Maschinen für die Herstellung von Behältnissen für radioaktives Material - zum Beispiel Castor-Behälterkörper - von Mülheim nach Krefeld zu verlagern. Wir werden den Standort Mülheim mit 90 Beschäftigten bis zum Jahr 2021 aufgeben und die Arbeiten in Krefeld fortsetzen.

Und da holen Sie jetzt schon die Maschinen weg?

Fechner Wir haben aus der Zeit, als wir noch große Stückzahlen produziert und verkauft haben, sehr viele Maschinen. Mehr, als wir heute nach der Energiewende noch benötigen. Da ist es kein Problem, einen Teil des Maschinenparks schon jetzt zu verlagern. Wir wollen für diese Sparte eine schon vorhandene Halle in Krefeld umwidmen.

Welche Bedeutung hat Krefeld für die Siempelkamp-Gruppe?

Fechner Der Standort ist der Kern-Fertigungsstandort für unsere Unternehmensgruppe. Unsere Gießerei und unsere Maschinenfabrik hier am Inrath sind und bleiben unser Rückgrat hier in Deutschland. Hier stellen wir wichtige Komponenten für unsere hydraulischen Pressen her, und in Zukunft werden wir hier auch die Behälter fertigen, die für den Rückbau der ausgedienten Kernkraftwerke noch nötig sind. Ferner stecken wir eine Menge Geld in die Modernisierung unserer Fertigung, in modernste Bearbeitungsmaschinen.

Spielt die Digitalisierung auch für Siempelkamp ein wichtige Rolle?

Fechner Ohne Zweifel. Wir werden die Prozessabläufe komplett digitalisieren. Das beginnt bei den Lieferanten, die ihre Teile mit Chips ausstatten müssen, damit wir bei der Montage einzelner Komponenten für unsere Maschinen den Durchlauf, also die Produktivität, erhöhen können. Die Vorteile beginnen bereits bei der Warenannahme. Blitzschnell lässt sich feststellen, ob die richtigen Produkte komplett vorhanden sind. Bei der Fertigung bedeutet sie Zeitgewinn. Die Teile sind zur rechten Zeit am rechten Ort. Unsere Maschinen bestehen aus 10.000 Einzelteilen und mehr. Keiner muss in Zukunft mehr lange suchen.

Sie nannten noch Bad Kreuznach...

Fechner Dort entsteht gerade ein großzügiges Service- und Ersatzteillagerzentrum. Von dort versorgen wir unsere weltweiten Kunden mit dringend benötigten Spezialteilen innerhalb von 24 Stunden über den Flughafen Frankfurt.

Zurück zur Internationalisierung der Siempelkamp-Gruppe. Wie weit sind Sie vorangekommen?

Fechner Internationaler Großanlagenbau ist heutzutage nur noch mit einem internationalen Fertigungsnetzwerk möglich. Mit unseren beiden Werken in China haben wir uns goldrichtig positioniert. Dort und in Südostasien entwickelt sich gerade jetzt der Markt sehr positiv im Bereich der Holzwerkstoffindustrie einem Gebiet auf dem wir Weltmarktführer sind. Wenn wir das bleiben wollen, geht das nur mit Kostenführerschaft. Unsere Internationalität ist Grundlage dafür, dass wir in Deutschland Löhne zahlen, von denen unsere Arbeitnehmer und deren Familien leben können. Daher investieren wir in unsere Werke in Quingdao und im tschechischen Blatnice.

Stichwort Donald Trump. Macht Ihnen der neue Präsident der USA mit seinen Äußerungen über Strafzölle und USA zuerst Angst?

Fechner Wir fürchten uns vor den Entwicklungen in den USA nicht. In den letzten Tagen des vergangenen Jahres haben wir einen großen Auftrag im Bereich der Holzwerkstoffindustrie von dem amerikanischen Unternehmen Weyerhaeuser erhalten, und wir haben uns in den Vereinigten Staaten eine hohe Reputation erarbeitet beim Rückbau ausgedienter Kernkraftwerke. Dort arbeiten wir sehr eng in einer stabilen Partnerschaft mit einem amerikanischen Unternehmen zusammen. Darüber hinaus gehen wir davon aus, dass die amerikanische Wirtschaft eine erhebliche Modernisierung verträgt. Veraltete Produktionsanlagen müssen modernisiert werden. Da sind wir mit unseren Pressen für die Metallumformung zum Beispiel für die Luftfahrtindustrie genau der richtige Geschäftspartner. Mit unserem Wissen und unserer Technologie können wir einen wichtigen Beitrag bei der Absicht des Präsidenten leisten, seine Wirtschaft neu aufzustellen. Strafzölle etwa sind da nicht das große Problem.

Flächentarifvertrag und Ausbildung. Wie lauten Ihre Überlegungen dazu?

Fechner Unsere Ausbildungswerkstatt wird nicht geschlossen. Die Ausbildung unserer Lehrlinge dauert an. Wir setzen lediglich für ein Jahr mit der Anstellung neuer Auszubildender aus. Zum Flächentarifvertrag haben wir noch keine Entscheidung getroffen. Wir werden dieses Jahr nutzen, um zu prüfen, ob vielleicht ein Haustarifvertrag für Siempelkamp die bessere Lösung wäre.

NORBERT STIRKEN FÜHRTE DAS INTERVIEW

Quelle: RP