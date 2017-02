Krefeld: Wo die Stadt Wohnbau plant

Die Fachleute schlagen Alarm und fordern, mit Hochdruck neuen Wohnraum zu planen. Der Rat jetzt das Konzept der Stadt für neue Wohnbauflächen gebilligt. Von Jens Voss

Nach kontroverser Diskussion hat der Rat mit der deutlichen Mehrheit von CDU und SPD das Konzept der Stadt zur Entwicklung der Wohnbauflächen in Krefeld verabschiedet. Sprecher von FDP und den Grünen kritisierten, dass das Konzept zu wenig auf die City eingehe und zu sehr auf den Bau von Einfamilienhäusern in den Außenbereichen setze.

"Wir lehnen große Bebauungsgebiete auf der grünen Wiese ab, weil sie Landschaft und Ackerflächen zerstören", sagte Heidi Matthias für die Grünen. Wie die Fraktion "Die Linke" forderte sie, stärker auf den Bau von mehrgeschossigen Mehrfamilienhäusern zu setzen. Für die FDP mahnte Fraktionschef Joachim Heitmann mehr Anstrengungen gegen eine "Ver-slumung" der Innenstadt an.

Sprecher von CDU und SPD verteidigten das Konzept und betonten, es gehe zunächst darum, planerische Optionen auf den Weg zu bringen; zudem seien die Belange der City sehr wohl in dem Konzept aufgeführt. Die Prioritäten stimmten, betonte für die SPD Jürgen Hengst, "erst der Innen-, dann der Außenraum". Er warnte davor, jetzt keine Weichen für die Planung zu stellen; andernfalls müsse man in ein paar Jahren den Jüngeren erklären, warum man Chancen auf die Erschließung neuer Flächen "verpennt" habe.

Die Stadtverwaltung betont, Krefeld habe einen Wohnungsneubaubedarf von 6.500 Wohneinheiten (WE) für den Fünf-Jahres-Zeitraum bis 2020; daraus resultiere ein Neubaubedarf von 1.300 Wohneinheiten pro Jahr bis 2020. So sei es erforderlich, "sowohl in der Nachverdichtung als auch der Siedlungserweiterung die Verfahren mit Hochdruck voranzutreiben, um in den nächsten Jahren auch nur annähernd dem prognostizierten Wohnungsneubaubedarf für Krefeld Rechnung tragen zu können", heißt es in der Expertise der Stadt.

