Krefeld: Wohnungsbau: Politik zweifelt an Prognose

Mit Kritik und Unverständnis auf der einen und Lob auf der anderen Seite reagierte die Krefelder Politik auf die von Planungsdezernent Martin Linne vorgestellten Überlegungen und Analysen zum Wohnbauflächenpotenzial in Krefeld. Die Stadtverwaltung sieht den Schwerpunkt vor allem in Fischeln. Dort könnten über 2020 hinaus rund 2300 Wohneinheiten entstehen. Von Norbert Stirken

Krefelds Baudezernent Martin Linne kennt die Kritikpunkte aus dem politischen Lager. Deshalb hatten er und sein Fachbereichsleiter Norbert Hudde bei ihrem Blick ins Jahr 2020 bereits viele Punkte angesprochen: Innenraumentwicklung vor Neubaugebieten, Mehrgeschosswohnungsbau vor Einfamilienhäusern, Barrierefreiheit und öffentlich geförderte Wohnungen - die Palette war komplett.

Die Kritik der Parteien blieb gestern dennoch nicht aus. Joachim C. Heitmann, Fraktionsvorsitzender der Freien Demokraten, fand es interessant, "dass der Planungsdezernent nichts zu Wohnbauflächenpotenzialen in der Innenstadt sagt. Also zur Umwidmung von leeren Ladenlokalen und der Schließung von noch nicht aufgestockten Kriegshäusern, den berühmt-berüchtigten Zahnlücken in der City". "Oder anders formuliert: Für ihn ist es einfacher, Neubaugebiete auf Ackerflächen auszuweisen, als in der Innenstadt Wohnraum zu generieren." Der Satz des Oberbürgermeisters - jetzt sind die Stadtteile dran - gewinne eine ganz neue Bedeutung. Dabei lebe Krefeld auch von dem unterschiedlichen Gepräge seiner Stadtteile. Die Frage werde deshalb sein, ob diese Stadtteile die von Linne propagierten massiven Neubaugebiete vertragen, vor allem, ob die notwendige Infrastruktur vor Ort gesichert sein werde.

Die Grünen zweifeln die Prognosen der NRW-Bank und des Landesbauministeriums zum Bedarf an Neubauwohnungen in Krefeld in der Größenordnung von 7000 Wohnungen bis ins Jahr 2020 generell an. "Das wäre ein Zuwachs von etwa 14.000 Menschen", sagt die planungspolitische Sprecherin und Fraktionsvorsitzende Heidi Matthias, "und gemessen an der städtischen Statistik ein explosionsartiger Zuwachs." In einer für den Sozialausschuss erstellten aktuellen Vorlage zur Pflegebedarfsplanung kommt die Verwaltung zu völlig anderen Bevölkerungsprognosen. Danach steige die Einwohnerzahlen bis 2020 um rund 1500 auf 234.848 Personen, während sich bis 2030 die Entwicklung wieder umkehre eine perspektivische Abnahme der Krefelder Bevölkerung 230.573 Menschen erfolge.

"Wenn auch in diesen Zahlen wohl nicht die Zuwächse durch Flüchtlinge, die sich bei uns dauerhaft niederlassen werden, und die möglichen Zuzüge aus dem Ballungsgebiet Düsseldorf enthalten sind, so scheint die Entwicklung doch weniger dramatisch zu sein," meint Matthias. Die von der Planungsverwaltung erarbeitete Zusammenstellung potenzieller Nachverdichtungsflächen sei dennoch sehr hilfreich und zeige deutlich, dass auch ohne die Nutzung und Zerstörung von Natur- und Ackerflächen genügend Platz für neuen Wohnraum vorhanden sei. Dabei beweise vor allem die Wohnstätte in Quartieren wie Oppum, Linn, Gartenstadt und in der südwestlichen Innenstadt, wie attraktiver, barrierearmer und dennoch preiswerter Wohnraum geschaffen werden kann", lobt Matthias.

Allein die Umnutzung der Kaserne an der Kempener Allee sehe auf elf Hektar rund 450 Wohneinheiten vor. In dem von der Mehrheit des Rates vorangetriebenen Wohnbaugebiet Fischeln Süd-West dagegen entständen auf doppelt so großer Fläche nur 500 Wohneinheiten. "Abgesehen davon, dass wir diese großangelegte Landschaftszerstörung ebenso generell ablehnen wie die Planungen für Fischeln-Ost, Hüls Südwest und die angestrebte Wohnbauentwicklung Am Wiesenhof an der Grenze zum Landschaftsschutzgebiet Traar, sind wir sehr besorgt darüber, dass in der Politik immer noch beharrlich auf eine Einfamilienhaus-Bebauung gesetzt wird und damit der verschwenderische Umgang mit wertvollen Flächenressourcen weitergeht", erklärt Matthias.

Wenn Krefeld tatsächlich eine Alternative zum angespannten, überteuerten Düsseldorfer Wohnungsmarkt bieten wolle, sollte die Kommune viel stärker auf Geschosswohnungsbau mit anspruchsvoller Architektur setzen. Das Wohnstätten-Projekt an der Herbertzstraße sei dafür ein äußerst gelungenes Beispiel. "Wichtig ist natürlich auch eine gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr so wie es beim geplanten Wohngebiet in Fischeln Plankerheide nahe des Friedhofs sein wird."

Insgesamt jedoch seien die Anstrengungen der Stadtverwaltung sehr zu begrüßen, die Innenentwicklung zu forcieren und entsprechende Bebauungspläne so schnell wie möglich auf den Weg zu bringen.

Jürgen Hengst sieht akuten Handlungsbedarf. "Wir stehen nachdrücklich zum Vorrang der Innenentwicklung als einer der wichtigsten Aufgaben der Stadtplanung", teilt der planungspolitische Sprecher der SPD-Fraktion mit. Für Hengst sei die von der Stadtverwaltung erarbeitete Vorlage zu den Wohnungsbauflächenpotenzialen wegweisend. "Die SPD vertritt den Ansatz, dass für jeden die Möglichkeit zum Eigentumserwerb gegeben muss." Außerdem stehe außer Frage, dass Krefeld dringend zusätzlichen Wohnungsbau benötige. Nur so könne bezahlbarer Wohnraum, der für die SPD schon immer ein zentrales Anliegen gewesen sei, langfristig sichergestellt werden.

Die Verwaltungsvorlage, die nun im Ausschuss für Stadtplanung und -sanierung am Dienstag, 31. Januar, beraten werde, habe für die Zeit bis 2020 einen Neubaubedarf von rund 1300 Wohneinheiten pro Jahr ermittelt. Demgegenüber stünden derzeit Wohnungsneubautätigkeiten von durchschnittlich 240 Wohneinheiten im Jahr. "Es besteht also ein hoher Handlungsdruck", sagt Ratsherr Hengst.

