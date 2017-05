später lesen Krefeld XVII. Oppumer Orgelnacht mit Musik und Menü 2017-05-03T16:46+0200 2017-05-04T00:00+0200

Fünf Gänge Musik, aufgelockert durch ebenso viele kulinarische Sätze: Das ist das Rezept der Oppumer Orgelnacht, die Kirchenmusiker Christoph Scholz am Samstag, 6. Mai, zum 17. Mal kredenzt. Thema der diesjährigen Orgelnacht ist Martin Luther. In der Oppumer Schutzengelkirche steht ab 19 Uhr nicht nur Orgelmusik aus verschiedenen Epochen auf dem Programm, sondern es eine reiche musikalische Karte. "Ein besonderer Höhepunkt sind Kantaten von Dietrich Buxtehude, die von Gesangsschülern von Dorothee Wohlgemuth und dem Barockensemble Capella 94 vorgetragen werden", sagt Scholz. "Bei den Gesangssolisten sind Preisträger von "Jugend musiziert" dabei. Außerdem spielen Christoph Scholz und Christian Gerharz an der Heintz-Orgel Werke von Jacob Praetorius, Johann Sebastian Bach und Felix Mendelssohn Bartholdy. Im Wechsel mit den fünf kleinen Konzerten gibt es im Pfarrheim ein fünfgängiges Menü mit Speisen, die auch Martin Luther und seine Zeitgenossen gegessen haben könnten. Der Eintritt ist frei.