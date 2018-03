Erfreuliche Nachrichten aus dem Zoo Krefeld: Am Montag, den 19. Februar, hat bei uns ein kleines Trampeltier das Licht der Welt erblickt. 😍 Der junge Bulle ist gesund und munter, jedoch noch etwas schüchtern. Sicher habt ihr aber in den nächsten Tagen die Gelegenheit, ihn in der Außenanlage zu bewundern.