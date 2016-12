Krefeld: Zu Silvester: Hähnchen, Honig und Fenchel

Das Restaurant "Lus Bell" hat jetzt auch bodenständige Küche zu günstigeren Preisen im Angebot. Küchenchef Stefan Koch hat für die RP-Leser ein Silvestermenü zusammengestellt, das recht schnell und leicht nachzukochen ist. Von Jochen Lenzen

Im eleganten Landhausstil hatte das Restaurant "Lus Bell" an der Nieper Straße 242 nach grundlegender Renovierung im März wiedereröffnet. Seit einigen Wochen gibt es dort eine neue Speisekarte, die nun auch bodenständigere Gerichte zu günstigeren Preisen enthält. Neben Lamm-Spezialitäten und Flammkuchen gibt es beispielsweise ab Januar "vergessene Krefelder Gerichte" wie Spieß, Himmel on Ääd, Nierchen süß-sauer und Altbier-Creme. Küchenchef ist nach wie vor der 56-jährige Stefan Koch, gebürtiger Krefelder, der seinen Beruf in der Gesellschaft Verein gelernt und unter anderem bei den Flusspionieren in Linn, im Winkmannshof, im Schütenhof, in Et Bröckske und im Mercure-Hotel Traar gearbeitet hat. Für die RP-Leser hat er ein Silvestermenü für vier Personen zusammengestellt, das recht einfach und schnell nachzukochen ist.

Als Vorspeise gibt es Lachstatar mit Kaviar und Reibeküchlein. Benötigt werden dazu: 200 g Lachsfilet ohne Haut; 200 g Graved Lachs; 1 Bio-Zitrone; 1 Frühlingszwiebel; 6 EL Lachskaviar; 5 EL Rapsöl; einige TL Schmand; 1 Becher Creme fraiche; 1 TL Honig; 4 Kartoffeln (mehlig kochend); 2 Eier, Pfeffer; Salz und Kräuter nach Wahl.

Zuerst werden beide Lachssorten ganz fein gewürfelt und in eine Schale gegeben. Zitronenzest in eine Schale raspeln und etwas Saft hinzufügen. Zwei EL davon werden mit dem Lachs verrührt. Dann Schmand mit Salz, Pfeffer und dem Rest von Zitronenzest und -saft verrühren und mit den fein gehackten Kräutern sowie der halbierten und fein aufgeschnittenen Frühlingszwiebel dem Lachs hinzugeben, bevor das Tatar mit Honig und zwei EL Rapsöl angemacht wird.

Für die Reibeküchlein die Kartoffeln raspeln, das Ei hinzugeben, mit Salz und Pfeffer würzen und portionsweise ausbacken, bevor die Küchlein zum Ausfetten auf Küchenkrepp gelegt werden. Jetzt mit Hilfe eines Rings den Tatar auf dem Teller anrichten, Creme fraiche und Kaviar darauf geben und mit den Reibeküchlein servieren.

Der Hauptgang besteht aus mit Fenchel gefüllter Hähnchenbrust mit Wermut-Sahne-Sauce und Rosmarin-Kartoffeln. Dazu werden gebraucht: 4 Hähnchenbrustfilets 1 Fenchelknolle; 1 Bio-Zitrone 1 Becher Sahne; 1 Becher Creme fraiche; 2 EL Mehl; 2 EL Butter; 2 EL Olivenöl; 1 TL Honig und Wermut (Noilly Prat); gut 500 g kleine Kartoffeln und Rosmarin.

Zunächst die Fenchelknolle sehr fein hacken und in einer Pfanne mit ein wenig Salz und Pfeffer sowie einem TL Honig etwa zwei Minuten andünsten, mit 2 cl Wermut ablöschen und weitere zwei Minuten ziehen lassen. Dann die an der Seite aufgeschnittenen Hähnchenbrustfilets mit dem Fenchel und einer Scheibe Zitrone füllen und 20 Minuten bei 220 Grad im Ofen backen.

In der Zwischenzeit 2 EL Butter schmelzen und 2 EL Mehl sämig verrühren, um dann Sahne, Creme fraiche und ein wenig Wermut hinzuzugeben und einköcheln zu lassen. Gewürzt wird die Sauce mit Salz, Pfeffer und - wer mag - mit fein gehackter Petersilie.

Die kleinen Kartoffeln werden für zehn Minuten in Salzwasser gekocht und gut abgeschüttelt, bevor sie halbiert oder ganz in einer Pfanne mit heißem Olivenöl gebräunt und mit Salz, Pfeffer und Rosmarin gewürzt werden.

Zum Nachtisch gibt es gebackene Milchreisbällchen mit Obstsalat. Dazu braucht man: 1 Vanilleschote; 150 g Milchreis; 400 ml Milch; 200 ml Sahne, 70 g Zucker; Panko-Paniermehl, 1 Ei; Öl zum Ausbacken sowie für den Obstsalat 2 Kiwis; 1 Apfel; 1 Birne; 1 Orange; 1 Zitrone und 2 Stiele Pfefferminze.

Aus der eingeschnittenen Vanilleschote wird das Mark herausgekratzt. Dann die Hälfte des Marks mit der Milch, der Sahne und dem Reis unter Rühren aufkochen und 30 Minuten köcheln lassen - zwischendurch immer wieder umrühren. Dann 50 g Zucker auf den fertigen Milchreis streuen und auskühlen lassen. Dann werden die Früchte in mundgerechte Stücke geschnitten, gegebenenfalls gezuckert, leicht mit Zitronensaft beträufelt und kaltgestellt.

Als nächster Schritt wird je ein EL von dem zuvor durchgerührte Milchreis in den nassen Händen zu acht Kugeln geformt und dann in dem aufgeschlagenen Ei und dem Paniermehr gewälzt. Dann werden die Bällchen in heißem Öl für fünf bis acht Minuten goldbraun gebacken - zwischendurch mal wenden. Bevor sie mit dem Obst und abgezupften Minzblättchen auf dem Teller angerichtet werden, auf Küchenpapier abtropfen lassen.

Wir wünschen viel Spaß beim Nachkochen - und guten Appetit.

Quelle: RP