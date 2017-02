Kreis Heinsberg: 202 Fahrzeuge von der Polizei überprüft

Große Kontrollaktion der Polizei im Kreisgebiet: Sicherheitsmängel an Wagen entdeckt.

Um Einbruchsdelikten vorzubeugen und bereits geschehene Taten aufzuklären, führte die Kreispolizeibehörde Heinsberg am Dienstag eine größere Kontrollaktion durch.

Die Beamten überprüften zahlreiche Personen und Fahrzeuge im Kreisgebiet. Dabei waren sie uniformiert, aber auch in ziviler Kleidung unterwegs, um Täter auf die Spur zu kommen und Hinweise zu erlangen, die zur Aufklärung der Delikte beitragen. Die Kreispolizeibehörde Heinsberg hat zudem das Ziel, Verkehrsunfälle mit schwerwiegenden Folgen zu verhindern. Deshalb wurden bei den Kontrollen auch die festgestellten Verkehrsverstöße geahndet. Insgesamt wurden an diesem Tag 235 Personen und 202 Fahrzeuge überprüft.

Im Laufe der Kontrollen wurden fünf Autofahrer angehalten, die den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatten. Vier Verkehrsteilnehmer telefonierten während der Fahrt mit ihrem Handy. Andere waren mit ihren Kraftfahrzeugen ohne Verbandskasten oder Warndreieck unterwegs. Auch wurde an einem Fahrzeug mangelhafte Bereifung festgestellt.

Die Polizei teilte gestern in ihrem Bericht mit, dass die aus den Kontrollen gewonnenen Erkenntnisse werden in den kommenden Tagen ausgewertet und dahingehend überprüft würden, ob sie für polizeiliche Ermittlungen bei anhängigen Verfahren von Bedeutung sind. Auch in den kommenden Wochen und Monaten wird es weitere große Kontrollaktionen im Kreisgebiet geben, kündigte die Polizei an.

Quelle: RP