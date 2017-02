Kreis Heinsberg: Alltägliches und Bemerkenswertes

Nachwuchsforscher aus dem Kreis Heinsberg beteiligen sich am niederrheinischen Regionalwettbewerb. 21 Teams aus vier Gymnasien und einer Realschule waren am Start. Das aktuelle Motto für Jugend forscht: "Zukunft - ich gestalte sie". Von Gabi Laue

Quantenmechanik und Umsiedlung durch den Tagebau Garzweiler II - junge Forscher und Forscherinnen haben sich anspruchsvollen Aufgaben und brandaktuellen Themen gestellt. Die Unternehmerschaft Niederrhein richtet zum 22. Mal den Regionalwettbewerb von Deutschlands größtem Nachwuchswettbewerb Jugend forscht in Krefeld aus. Aus dem Kreis Heinsberg machen fünf Schulen mit. Am 7. März werden die Arbeiten aller Tüftler im Krefelder Seidenweberhaus und im Foyer des Theaters der Jury und am Nachmittag der Öffentlichkeit vorgestellt.

Die bevorzugten Forschungsgebiete sind in diesem Jahr Chemie (51 Projekte) und Biologie (45 Projekte), teilt die Unternehmerschaft mit. Unter dem Motto des Wettbewerbs "Zukunft - ich gestalte sie" waren die Jugendlichen aufgerufen, Ideen und Forschungsansätze einzureichen. Aus dem Kreis Heinsberg gingen in diese Wettbewerbsrunde 21 Teams aus vier Gymnasien und einer Realschule.

Traditionell stark vertreten sind das Cornelius-Burgh-Gymnasium in Erkelenz und das Städtische Gymnasium Hückelhoven mit jeweils sechs Forschungsarbeiten. Die Schülerinnen und Schüler aus Erkelenz haben je eine Arbeit in Arbeitswelt und in Physik und je zwei Arbeiten in Chemie und in Geo- und Raumwissenschaften fertiggestellt. Aus dem Hückelhovener Gymnasium kommen ein Beitrag in Biologie und fünf Beiträge in Chemie. Mit fünf Forschungsarbeiten beteiligt sich das Kreisgymnasium Heinsberg (dreimal Chemie und zweimal Technik). Das Maximilian-Kolbe-Gymnasium Wegberg schickt zwei Arbeiten im Fachgebiet Geo- und Raumwissenschaften, und die Städt. Realschule "Im Klevchen" aus Heinsberg beteiligt sich mit zwei Wettbewerbsbeiträgen (einmal in Arbeitswelt und einmal in Physik.)

Bei Jugend forscht beschäftigen sich die Jungforscher neben dem normalen Unterricht mit interessanten Fragestellungen, die sie sich selbst aussuchen. Eine bemerkenswerte Arbeit liefert eine 15-Jährige: Im Cornelius-Burgh-Gymnasium Erkelenz hat sie sich mit der quantenmechanischen Betrachtung der Farbigkeit organischer Moleküle beschäftigt. Diese komplizierte Physik-Arbeit steht in Konkurrenz zu 13 weiteren Beiträgen in diesem Gebiet. Man darf gespannt sein, wie die Jury entscheidet.

Mit einem Armband für Gehörlose hat sich eine 16-Jährige in der Realschule "Im Klevchen" Heinsberg befasst. Ihr war aufgefallen, dass es im Straßenverkehr für Gehörlose oft schwierig ist, sich zu orientieren. Das von ihr entwickelte Armband, das auf akustische Signale in Form von Vibration reagiert, lässt Geräusche in der Umgebung spürbar machen. Gefahren können so auch von Gehörlosen erkannt werden, zum Beispiel gibt ein hupendes Auto durch seine Lautstärke den Impuls, das Armband in Vibration zu versetzen. Die Lautstärke steht dabei in einem proportionalen Verhältnis zur Vibration: Das Armband kann zwischen starken und schwachen akustischen Signalen unterscheiden.

Mit der Umsiedlungs-Problematik durch den Tagebau Garzweiler II haben sich drei Schülerinnen des Maximilian-Kolbe-Gymnasiums in Wegberg beschäftigt. Die 13 und 14 Jahre alten Mädchen fragten sich, wie die Umsiedlung für die Betroffenen optimiert werden kann. Auch ganz alltägliche Dinge wie Wackelpudding, Cola oder Kaugummi nahm der Nachwuchs unter die Lupe. Die jeweils Erstplatzierten in den Altersklassen und Fachbereichen starten in der nächsten Runde auf Landesebene. Hier stellen sie sich der Konkurrenz aus elf Regionalwettbewerben in NRW.

Quelle: RP