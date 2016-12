Kreis Heinsberg: Betonklötze gegen Terrorgefahr

Nach dem Anschlag in Berlin werden die Sicherheitsmaßnahmen auf den Weihnachtsmärkten in der Region erhöht. Polizisten patrouillieren mit Maschinenpistolen. Vor der Wegberger Winterzauberwelt werden Betonklötze errichtet. Von Michael Heckers

Nach dem Anschlag auf dem Berliner Weihnachtsmarkt wird die Polizei im Kreis Heinsberg ihre Präsenz deutlich erhöhen und die Sicherheitsmaßnahmen auf den Weihnachtsmärkten und Winterveranstaltungen in Erkelenz, Wegberg und Heinsberg in Zusammenarbeit mit den Städten verstärken. Polizisten sind mit Maschinenpistolen und schusssicheren Westen unterwegs.

In Wegberg werden heute Vormittag zwei jeweils 1,8 Tonnen schwere Betonklötze der Firma Heyer ("Heybloc") an den beiden Eingängen zur Winterzauberwelt vor dem Rathaus platziert. Das teilte gestern Manfred Vits von der Stadt Wegberg auf Anfrage unserer Redaktion mit. Das schnell aufstellbare Schwergewichtsmauerwerk soll Fahrzeugen den Weg auf den Rathausplatz versperren, damit sich ein Anschlag wie in Berlin in Wegberg nicht ereignen kann. Diese Maßnahme wurde gestern Morgen während einer Sicherheitsbesprechung mit Vertretern der Stadtverwaltung und der Polizei im Kreis Heinsberg im Wegberger Rathaus vereinbart.

Ähnliche Maßnahmen werden nach Angaben der Polizei auch für die Märkte in Erkelenz und Heinsberg geprüft. "Wir möchten, dass die Bürger die Weihnachtsmärkte besuchen können und dabei ein gutes Gefühl haben", sagt Angela Jansen, Pressesprecherin der Heinsberger Polizei. Hundertprozentige Sicherheit gebe es nicht, man könne nie sagen, wie relevant ein bestimmtes Ziel für Terroristen sei. Konkrete Zahlen zu den Einsatzkräften nennt Jansen nicht. Aus Sicherheitsgründen. Nur so viel: "Es werden mehr Kollegen in Uniform und in Zivil auf den Märkten unterwegs sein als bisher." Nach dem Anschlag in der Bundeshauptstadt werde sich auch das äußere Erscheinungsbild ihrer Kollegen im Kreis Heinsberg ändern: "Sie sind ab sofort mit Maschinenpistolen und schusssicheren Westen ausgestattet."

Peter Jansen, Bürgermeister der Stadt Erkelenz, hielte es für falsch, nun extreme Sicherheitsauflagen anzuordnen, die es Veranstaltern fast unmöglich machten, diese durchzuführen. "So würden wir uns als freie Gesellschaft aufgeben. Ein absoluter Ausschluss von Gefahren ist nicht möglich", sagt er. Die Kommunen mit ihren Ordnungsämtern können aus seiner Sicht nicht überall so fachlich aufgerüstet werden, dass diese über Terrorgefahren bei Veranstaltungen befinden können. "Eindeutig sind hier die zentralen Sicherheitsbehörden, -ministerien und -einrichtungen der Länder und des Bundes gefragt. Ebenso sind aber auch die Staaten an sich gefragt, ob die Auslöser und die Ursachen des Terrors richtig bewertet sind und präventiv genug gehandelt wurde", sagt Peter Jansen.

Aus Respekt vor den Opfern des terroristischen Anschlages in Berlin wurde die für heute geplante Disco auf der Eisfläche des Wegberger Winterzaubers abgesagt. Die Eislauffläche ist jedoch für das Schlittschuhlaufen geöffnet. Das weitere Musikprogramm an den Weihnachtstagen mit Chormusik am Freitag, 23. Dezember, um 19 Uhr und Blasmusik am 1. Weihnachtstag um 15 Uhr findet in Wegberg wie angekündigt statt. Nach den Geschehnissen am vergangenen Silvestertag in Köln blicken die Verantwortlichen schon jetzt mit besonderer Aufmerksamkeit auf die geplanten öffentlichen Veranstaltungen zum Jahreswechsel. "In Wegberg werden an diesem Abend zusätzlich Security-Leute an der Eisbahn unterwegs sein", kündigt Manfred Vits an.

Quelle: RP