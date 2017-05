Kreis Heinsberg: Derichs bleibt Vorsitzender der SPD-Kreistagsfraktion

Zur Mitte der Legislaturperiode hat die SPD-Fraktion im Kreistag Heinsberg ihren Vorstand turnusmäßig neu gewählt. Ralf Derichs aus Erkelenz wurde einstimmig im Amt des Fraktionsvorsitzenden bestätigt.

Dieses Ergebnis spreche für die hervorragende Arbeit der vergangenen drei Jahre an der Spitze der Fraktion, sagte der stellvertretende Landrat Heinz-Theo Tholen, der die Wahl geleitet hatte.

Einstimmig in ihren Ämtern bestätigt wurden außerdem Andrea Reh aus Gangelt als stellvertretende Fraktionsvorsitzende und Jürgen Plein aus Geilenkirchen als Kassierer.

Ralf Derichs bedankte sich für das Vertrauen und erklärte dann: "Die Fraktion hat in den vergangenen Jahren gut zusammengearbeitet, und wir haben eine Reihe von Themen angestoßen, welche die Menschen in unserem Kreis betreffen und bewegen. Dazu gehören beispielsweise die Würdigung des Ehrenamtes und die Suche nach Lösungen für die kritische Wohnraumsituation im Kreis." In diesem Sinne wolle er die Arbeit als Fraktionsvorsitzender der Sozialdemokraten gerne fortsetzen.

