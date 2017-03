Kreis Heinsberg: Die eigene Wirtschaftsförderung stärken

Fast zwei Jahre sind vergangen, seit Landrat Stephan Pusch die Überlegung in den politischen Raum gestellt hatte, dass der Kreis Heinsberg aus der Aachener Wirtschaftsförderungsagentur AGIT austreten könnte. Nun dürfte es dazu kommen. Nachdem ein FDP-Antrag zum Thema im September vergangenen Jahres noch gescheitert war, weil bei der Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer im Juli die Geschäftsführung gewechselt hatte und die Mehrheit des Heinsberger Kreistages zunächst schauen wollte, wohin die AGIT nun gesteuert werden soll, scheint sich dessen Haltung nun geklärt zu haben: CDU, Grüne, FDP und Freie Wähler beantragen gemeinsam den Austritt aus der AGIT. Der Kreisausschuss stimmte bereits einstimmig zu, der Kreistag beschäftigt sich heute Abend abschließend mit diesem Antrag; die Sitzung im Kreishaus an der Valkenburger Straße in Heinsberg beginnt um 18 Uhr.

"Wir sehen keinen Nutzen in der AGIT", brachte es Norbert Reyans auf den Punkt. Die CDU-Fraktion sehe keine Veränderungen in den Aufgaben, die für den Kreis Heinsberg positiv seien: "Deshalb ist jetzt der Zeitpunkt, einen Schnitt zu machen." Eine Einsparung in Höhe von mehr als 75.000 Euro versprechen sich die Antragsteller. "Diese Summe sollten wir besser in unsere eigene Wirtschaftsförderungsgesellschaft geben", sagte Stefan Lenzen (FDP). Die sitze vor Ort und sei "sehr leistungsfähig", hatte es bereits im Antrag der vier Fraktionen geheißen. Ralf Derichs (SPD) hätte zwar noch gerne gehört, wie die eigene Wirtschaftsförderung zu dem Antrag steht, konnte sich aber dennoch für den Schritt aus der AGIT heraus aussprechen. Zumal Landrat Stephan Pusch, der den Kreis Heinsberg bisher dort vertritt, auf seine Frage ausführlich geantwortet hatte, woran es gescheitert sei, die AGIT besser im Sinne des Kreises Heinsberg aufzustellen. Pusch erklärte: "Ich habe früh, beispielsweise in einem Interview in der Rheinischen Post, auf die Doppelstrukturen von AGIT und Zweckverband Aachen hingewiesen. Und es gab immer auch große Kritik zu der Frage, was macht die AGIT außerhalb von Aachen und der Städteregion. Wenn man sich jetzt die neuen Papiere anschaut, rückt die AGIT noch näher an die Stadt Aachen und die dortigen Hochschulen heran." Er habe versucht, von innen auf die Entwicklung einzuwirken, und könne den jetzt für den Kreis Heinsberg anstehenden politischen Beschluss mittragen: "Darüber ist lange und gut überlegt worden."

Dass damit das Band zwischen dem Kreis Heinsberg, seiner eigenen Wirtschaftsförderungsgesellschaft und der AGIT nicht vollständig gelöst werden soll, macht der Antrag an den Kreistag deutlich. Reyans erklärte dazu: "Es bleibt das Ziel, auch in Zukunft wo möglich und wo nötig gemeinsam für die Region zu arbeiten." In diesem Zusammenhang machte er auch klar, dass die Beteiligung am Zweckverband Region Aachen von seiner Fraktion nicht zur Diskussion gestellt werde. Lenzen hingegen riet dazu, entsprechend dem FDP-Antrag von September 2016 alle überregionalen Beteiligungen zu prüfen.

Quelle: RP