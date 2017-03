später lesen 1000 Euro Belohnung ausgesetzt Erpresser droht Eltern im Rheinland mit Kindermord FOTO: Polizei Aachen 2017-03-01T12:19+0100 2017-03-01T14:39+0100

Ein Erpresser im Raum Aachen, Düren und Heinsberg droht in Briefen damit, Kinder zu töten, wenn deren Eltern nicht einen hohen Geldbetrag an einem vorgegebenen Ort ablegen. Nun wurde eine Belohnung in Höhe von 1000 Euro ausgesetzt.