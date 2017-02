Die Polizei in Geilenkirchen fahndet nach einem Mann, der Sonntagnacht eine junge Frau überfallen haben soll. Jetzt wurde ein Phantombild veröffentlicht. Zeugen sollen sich bei der Polizei melden.

In der Nacht am Sonntag, 12. Februar, zwischen 1.30 und 4.30 Uhr soll eine junge Frau laut Polizei Opfer eines Sexualdeliktes geworden sein. Die Heinsbergerin sei nach einem Diskobesuch in Niederheid in ein beiges Großraumfahrzeug gestiegen. Auf einem Feldweg hielt der Fahrer laut Polizei an, begab sich in den hinteren Bereich des Wagens und verging sich an der jungen Frau. Die konnte schließlich flüchten.

Mithilfe von Spezialisten des Landeskriminalamtes konnte jetzt ein Phantombild des gesuchten Mannes angefertigt werden. Nach Angaben des Opfers war der Täter etwa 25 bis 30 Jahre alt, ungefähr 1,80 bis 1,90 Meter groß und hatte dunkle Haare, braune Augen sowie einen "Dreitagebart". Er soll von kräftigerer Gestalt und südländischer Erscheinung sein. Zur Tatzeit habe er dunkle Kleidung getragen. Bei dem Fahrzeug könnte es sich um ein Taxi oder Mietwagen gehandelt haben.

Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen. Wer den Mann auf dem Phantombild erkennt oder weitere Beobachtungen gemacht hat, die eventuell mit dem Geschehen in Verbindung stehen könnten, soll sich an das Kriminalkommissariat 1 der Polizei in Heinsberg wenden, Telefon 02452 920 0.

(cebu)