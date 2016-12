Heinsberg: "Haus der kleinen Forscher" Erfolgsgeschichte

50 Workshops in fünf Jahren. Bundesweit agierende Stiftung will den Entdeckergeist der Kinder wecken. Projekt geht weiter.

"Das Haus der kleinen Forscher ist eine ebenso ungewöhnliche wie ehrgeizige Weiterbildungsinitiative. Ihre Ziele kann man voll und ganz unterstreichen." Das sagte Landrat Stephan Pusch, als im Oktober 2011 mit einer bunten und vielfältigen Auftaktveranstaltung im großen Sitzungssaal des Kreishauses das lokale Netzwerk "Haus der kleinen Forscher" gegründet wurde. Die bundesweit agierende Stiftung "Haus der kleinen Forscher" engagiert sich für eine bessere Bildung von Mädchen und Jungen im Kita- und Grundschulalter in den Bereichen Naturwissenschaften, Mathematik und Technik. Spielerisch soll der Entdeckergeist der Kinder geweckt werden, um Interesse und Neugier zu wecken und die Nachwuchsförderung im MINT-Bereich zu intensivieren.

Im Kreis Heinsberg übernahmen das Regionale Bildungsnetzwerk und die Anton-Heinen-Volkshochschule die Koordination des Lokalen Netzwerks, namentlich durch Annette Sielschott vom Regionalen Bildungsbüro und Richard Jochims von der VHS. Eine der wichtigsten Aufgaben dabei ist die Schulung und Fortbildung von Erziehern und Erzieherinnen sowie Lehrpersonal. Zurzeit läuft gerade der 50. Workshop. Von den dann insgesamt rund 700 Teilnehmern sind mit Blick auf eine anschlussfähige Bildungskette zunehmend pädagogische Kräfte aus Grundschulen und offenen Ganztagsschulen hinzugekommen. Zudem hat eine Förderschule 31 Kräfte intern schulen lassen.

Bisher wurden Workshops zu neun verschiedenen Themen durchgeführt. Zu den bis heute 16 Erst-Zertifizierungen von Kindertagesstätten zum "Haus der kleinen Forscher" sind zehn Re-Zertifizierungen hinzugekommen. Im April konnte erstmalig eine Grundschule die Zertifizierung erlangen.

Die für die Schulungen zuständigen Kräfte des lokalen Netzwerks, Helene Kyrieleis und Kirsten Houben-Beyß, betonen, dass die 700 geschulten Teilnehmenden als Multiplikatoren dienen. "Wenn man die Anzahl der Kinder in einer Kita-Gruppe oder in einer Schulklasse berücksichtigt, dann kann man errechnen, wie viele Kinder diese 700 Geschulten tatsächlich erreichen." Bisherige Themen waren das Forschen mit Wasser, mit Luft, mit Sprudelgas, zu Klängen und Geräuschen, zu Strom und Energie, zu Wasser in Natur und Technik, zu Licht, Farben und Sehen sowie die Mathematik und die Grundelemente der Technik. Forschen auf ebenso spielerische wie lehrreiche Weise. Neue Themen werden sein: "Mathematik entdecken" und "Forschen rund um den Körper".

Annette Sielschott und Richard Jochims sind mit der Fünf-Jahres-Bilanz mehr als zufrieden: "Das Haus der kleinen Forscher ist etabliert. Das lokale Netzwerk hat in fünf Jahren viel bewegen können und kann auf eine stolze Bilanz verweisen." Keine Frage, dass ein solch erfolgreiches Projekt weitergeführt wird.

Quelle: RP