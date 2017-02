Heinsberg: Jedi-Ritter zu Gast im Begas Haus

Stars der Science-Fiction-Filmreihe kommen am 25./26. März nach Heinsberg.

Nachdem im Oktober 2016 viele begeisterte große und kleine Gäste von intergalaktischem Besuch unterhalten wurden, lockt die Macht der Jedi-Ritter am Wochenende des 25. und 26. März erneut ins Heinsberger Museum Begas Haus.

Die Warsler Entertainment Group, die bereits im Oktober 2016 dort zu Gast war, wird sich den Besuchern erneut als Charaktere der Science Fiction-Filmreihe präsentieren. Neben Prinzessin Leia, Anführerin der Rebellen, und Darth Vader, Kopfgeldjäger, werden auch andere Helden des Star-Wars-Epos in detailgetreu handgefertigten Kostümen ihre Kampfkünste demonstrieren, sich fotografieren lassen und Fragen zu ihren Rollen beantworten. Am Samstag, 25. März, sind die Außerirdischen von 14 bis 17 Uhr zu Besuch, am Sonntag, 26. März, von 11 bis 17 Uhr.

An beiden Tagen findet außerdem wieder ein Laserschwert-Kursus für Interessierte statt. Es gelten die normalen Eintrittspreise für das Begas Haus.

Quelle: RP