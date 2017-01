Heinsberg: Kreis wartet auf 2,9 Millionen Euro vom Land NRW

Kosten für Flüchtlingsunterbringung wurden bisher nicht erstattet. Einrichtung in Niederheid wurde geschlossen. Von Michael Heckers

Landrat Stephan Pusch kam während seiner Jahresrückblickrede im Heinsberger Kreishaus auf das Thema "Flüchtlinge" mit seinen unterschiedlichen Facetten zu sprechen. "Ich habe Menschen erlebt, die froh und glücklich sind, dem Bürgerkrieg in Syrien entkommen zu sein, die froh und glücklich sind, dass unser Land ihnen so sehr hilft. Wir haben aber auch Menschen erlebt, die vermeintlich als Schutzsuchende in unser Land gekommen sind, um dann Terror und Gewalt auszuüben." Vor diesem Hintergrund sollte die Diskussion um Flüchtlinge, Migranten und Integration objektiv und ohne Ideologie, gleich welcher Art, geführt werden, rät der Landrat. "Das Thema ist zu ernst, um es Ideologen und Extremisten zu überlassen."

Die Aufnahme von Migranten und Flüchtlingen haben in unterschiedlichen Bereichen der Kreisverwaltung eine erhebliche Arbeitsmehrung gebracht. An erster Stelle nannte der Landrat das Ausländeramt, das in der jetzigen Situation völlig ausgelastet sei. Während sich der Kreis Heinsberg in den letzten Monaten des Jahres 2015 und während des gesamten Jahres 2016 zunächst einmal im Rahmen der Amtshilfe für das Land NRW um die Erstaufnahme von Flüchtlingen und Migranten gekümmert habe, schieben sich laut Pusch nunmehr die Aufgaben in den Vordergrund, für welche die Kreisverwaltung originär zuständig sei. Der Landrat erwähnte in diesem Zusammenhang das Jugendamt, das sich um unbegleitete Minderjährige kümmert, die Anton-Heinen-Volkshochschule, die zahlreiche Integrations- und Sprachkurse anbietet, und das Kommunale Integrationszentrum im Amt für Bildung und Kultur, das im Bereich Integration vor allem koordinierend tätig sei. Die Aufnahmeeinrichtung des Kreises Heinsberg in Geilenkirchen-Niederheid (Selfkant-Kaserne) wurde zum Jahresende 2016 aufgelöst. "Ich hoffe sehr, dass die Frage der Unterbringung nunmehr in geordneten Bahnen in Regie des dafür zuständigen Landes bzw. der Kommunen verläuft und es nicht mehr zu Ausnahmesituationen wie im Herbst 2015 kommt." Der Landrat wies auch darauf hin, dass die Erstattung der dem Kreis Heinsberg durch die Flüchtlingsunterbringung entstandenen Kosten in Höhe von 2,9 Millionen Euro durch das Land Nordrhein-Westfalen immer noch aussteht.

Bei den unbegleiteten minderjährigen Jugendlichen sind es rund 70, um die sich das Kreisjugendamt kümmert. Pusch berichtet, dass selbst mit Dolmetschern so gut wie nichts über Herkunft und Identität der Jugendlichen herauszubekommen ist. "In der Regel wissen wir nicht, um wen es sich tatsächlich handelt, da die meisten Jugendlichen ohne Papiere in Deutschland angekommen sind. Als Geburtsdatum wird in der Regel der 1. Januar 2000 angegeben." Eine Altersbestimmung durch Gutachten sei sehr teuer, aufwendig und dazu noch unsicher. "Dennoch versuchen wir alles, um das Bestmögliche für diese jungen Menschen zu erreichen", sagte Pusch. Lobende Worte richtete der Landrat an die Adresse der Anton-Heinen-Volkshochschule und des Kommunalen Integrationszentrums. Beide Stellen sorgten mit viel Engagement dafür, dass erste Schritte in Richtung einer erfolgreichen Integration erfolgen. "Kürzlich war ich zu Gast bei einem kurz vor dem Abschluss stehenden Integrationskurs und habe dort sehr schöne menschliche Erfahrungen gemacht und sehr nette Menschen ganz unterschiedlicher Nationalitäten kennengelernt. Ähnliches kann ich beispielsweise von einer Veranstaltung des kommunalen Integrationszentrums berichten, bei der es um Ausbildungsmöglichkeiten in Deutschland ging", sagte der Landrat.

