Heinsberg: Landrat zu Tihange im Kreisausschuss

Eine umfangreiche wie bedeutsame Tagesordnung hat der Kreisausschuss in seiner Sitzung am kommenden Dienstag, 21. Februar, um 18 Uhr im kleinen Sitzungssaal des Kreishauses zu bewältigen.

Unter anderem stehen Themen wie der Beitritt zur Metropolregion Rheinland und zur Niederrhein Tourismus GmbH an. Zur Abstimmung stehen auch die geplanten Maßnahmen im Rahmen des Programms "NRW.BANK.Gute Schule 2020" zur Stärkung der Schulinfrastruktur. Des Weiteren sind gleich vier Anträge aus den Fraktionen Gegenstand der Beratungen. Hier steht vor allem der gemeinsame Antrag von CDU, Grünen, FDP und FW zum Ausscheiden des Kreises Heinsberg aus der AGIT im Mittelpunkt des Interesses.

Hinter dem Tagesordnungspunkt 12 "Bericht der Verwaltung" verbirgt sich unter anderem ein ausführlicher Sachstandsbericht des Landrates zum Thema "Tihange". Unabhängig von diesem Bericht positionierte sich der Landrat in diesen Tagen unmissverständlich zu den Kernkraftwerken in Belgien. Er hatte sich ein Plakat "Stop Tihange" ausdrucken lassen und fügte hinzu: "Das werde ich wohl aufhängen! Und ich würde mich über jeden freuen, der auf diese Weise seinen Protest gegen den weiteren Betrieb der Atommeiler in Tihange und Doel deutlich macht!" Die Download-Datei zum Ausdruck auf gelbes Papier findet sich unter www.stop-tihange.org. Landrat Pusch fügte hinzu: "Ich werde mich dafür einsetzen, dass der Kreis Heinsberg bei der Thematik der belgischen Kernkraftwerke, die so viele Bürgerinnen und Bürger beunruhigen, weiterhin am Ball bleibt."

Quelle: RP