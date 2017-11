Kreis Heinsberg: Lichtgestalt unter die Heimatexperten

Botschafter des Heinsberger Lands

"Heinsberger Land - erfrischend entspannt" heißt die neue touristische Marke für den Kreis Heinsberg. Sie bildet die Klammer um die Aktivitäten zur Tourismusförderung der zehn Städte und Gemeinden im Kreisgebiet. Eine bessere Wahrnehmung der Attraktivität des Kreises Heinsberg auch als Tourismus- und Freizeitregion, so Ulrich Schirowski, Geschäftsführer der WFG des Kreises Heinsberg, die seit diesem Jahr auch für die Tourismusförderung zuständig ist, werde immer wichtiger, um im Wettbewerb der Regionen mithalten zu können.

Hastenraths Will spielt in der Marketingstrategie eine wichtige Rolle. "Will verkörpert, natürlich ironisch überspitzt, auf seine charmante Weise etwas von dem Lebensgefühl hier bei uns. Und aufgrund seiner Bekanntheit in der Region und darüber hinaus ist er der ideale Werbeträger für das Heinsberger Land", so Schirowski.

www.heinsberger-land.de