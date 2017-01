Am Mittwochabend hat die Polizei nach einem Autounfall auf der Bundesstraße 221 mehrere Tütchen Betäubungsmittel sichergestellt. Bei dem Unfall wurde einer der Männer schwer verletzt. Die Polizei vermutet, dass die beiden Männer Drogen konsumiert hatten.

Wie die Kreispolizei Heinsberg am Donnerstag mitteilte, waren die beiden 20 und 22 Jahre alten Männer am Mittwochabend gegen 23.05 Uhr mit ihrem Auto auf der Bundesstraße 221 aus Richtung Blauenstein in Richtung Autobahn 46 unterwegs. Kurz vor einer Baustelle verlor der Fahrer offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Der 22-jährige Fahrer verletzte sich bei dem Unfall schwer und wurde mit einem Rettungswagen zum Krankenhaus gebracht. Der 20-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt.

Das Auto prallte gegen eine Leitplanke und wurde dann unkontrolliert quer über die Fahrbahn der Bundesstraße geschleudert. Auf dem Grünstreifen kam das Fahrzeug schließlich zum Stehen. Zeugen beobachteten den Unfall und alarmierten die Polizei.

Mann soll Drogen im Gebüsch versteckt haben

Laut Zeugenaussagen entfernte sich einer der Männer zunächst von der Unfallstelle. Ein Zeuge, der ihm folgte, bemerkte, dass er etwa 200 Meter entfernt eine Tüte im Grünstreifen versteckte. Beim Eintreffen der Polizeibeamten verwies der Zeuge auf die versteckte Tüte im Gebüsch. Darin fanden die Beamten ein weißes Pulver, bei dem es sich vermutlich um Betäubungsmittel handelt. Die Tüte wurde sichergestellt.

Die Polizei setzte einen Drogenspürhund ein, der im Wagen der beiden Männer sowie am Unfallort weitere Tütchen mit Betäubungsmitteln fand. Das Fahrzeug sowie die aufgefundenen Drogen wurden sichergestellt.Wie viele Päckchen sich in dem Auto befanden, konnte die Polizei am Donnerstag noch nicht sagen. Die Ermittlungen laufen.

Da zur Unfallzeit außerdem nicht feststand, wer das Fahrzeug führte, wurde bei den Männern eine Blutprobe entnommen. Auch hier liegen die Ergebnisse laut Polizeisprecherin noch nicht vor. Die Polizei vermutet, dass die beiden jungen Männer Drogen konsumiert hatten.

Aufgrund der aufgefundenen Betäubungsmittel wurden beide Männer vorläufig festgenommen.

(klik/ots)