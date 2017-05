Kreis Heinsberg: Neues System soll Einsatzleiter entlasten

Für die Feuerwehren im Kreis Heinsberg gilt seit dem 26. April eine neue Alarm- und Ausrückordnung. Ein computergestütztes System soll Einsatzleitern die Arbeit erleichtern. Für das System war viel Vorarbeit nötig. Von Michael Heckers

Die Bürger werden davon wohl kaum etwas mitbekommen haben, doch hinter den Kulissen haben Feuerwehrleute im Kreis Heinsberg in den vergangenen anderthalb Jahren an einer der größten Umstellungen der vergangenen Jahre gearbeitet: Seit dieser Woche (26. April) gilt eine neue Alarm- und Ausrückordnung, die deutlich stärker als bisher von Computertechnik unterstützt wird. Die Feuerwehren setzen auf ein dynamisches System, das im Einsatzalltag viele Vorteile bringen soll. Die Einsatzleiter sollen entlastet werden.

"Die Löschgruppenführer haben sich in der Vorbereitung sehr viel Mühe gegeben", berichtet Dietmar Gisbertz, Leiter der Feuerwehr Wegberg. Um möglichst viele und genaue Erfahrungswerte in das neue System einfließen zu lassen, haben die Verantwortlichen sämtliche Einsatzberichte der Jahre 2014 bis 2016 ausgewertet. Diese Daten dienten der neuen Ausrückordnung als Grundlage. "Man muss sich von starren Mustern verabschieden", sagt Dietmar Gisbertz. Die komplett neue Alarm- und Ausrückordnung sei nach modernsten Anforderungen erarbeitet worden. Gisbertz: "Mit dieser neuen Alarm- und Ausrückordnung wird sichergestellt, dass künftig noch bedarfsorientierter die notwendigen Einsatzkräfte sowie benötigte Einsatzmittel - also Fahrzeuge und Geräte - zum Einsatz alarmiert werden können." Das neue System soll vor allem die Einsatzplanung erleichtern, damit die Einsatzleiter, die eine hohe Verantwortung tragen, ein wenig entlastet werden. "Die neue Vorgehensweise ist stärker strategisch und weniger taktisch angelegt als bisher", erklärt Gisbertz.

Das Computersystem kann die Einsatzplanung sogar straßenzugmäßig einteilen. Gisbertz nennt ein Beispiel: Wenn es auf der Durchgangsstraße in Wegberg-Klinkum (Alte Landstraße) zu einem Einsatz kommt, kann die Höhe der Hausnummer dafür entscheidend sein, ob beispielsweise auch Feuerwehrleute aus Arsbeck alarmiert werden. Um das System mit den dafür notwendigen Informationen zu "füttern", mussten die Verantwortlichen für alle Stadtteile möglichst genau die Mannschaftsstärke und die vorhandenen Gerätschaften benennen. Das ging so weit, dass die einzelnen Beladungsteile jedes Feuerwehrfahrzeugs aufgelistet und der Leitstelle des Kreises Heinsberg in Erkelenz übermittelt wurden. Sollten Einsatzgeräte wie beispielsweise Kettensägen, Kaminkehrgeräte oder Spreizwerkzeuge, die vor allem bei Verkehrsunfällen zum Einsatz kommen, einmal ausfallen, wird dies sofort im System verbucht. Der Computer alarmiert dann im Ernstfall die nächstgelegene Löschgruppe, die das notwendige Material für den jeweiligen Einsatzzweck an Bord hat. Diese Fähigkeit des neuen Systems soll verhindern, dass bei einem Einsatz Löschgruppen vom Einsatzleiter nachalarmiert werden müssen, wenn sich nämlich erst während des Einsatzes herausstellt, dass zu wenig Einsatzkräfte vor Ort sind oder wichtige Materialien fehlen oder nicht einsatzfähig sind. "Das spart wertvolle Zeit. Im Einsatzfall kann jede Minute von entscheidender Bedeutung sein", sagt Frank Heinen, Sprecher der Feuerwehr Wegberg.

Um das neue System zu installieren, war sehr viel Vorarbeit nötig. Jetzt sind die Feuerwehrleute auf die ersten Einsätze gespannt, die seit dieser Woche nach der neuen Alarm- und Ausrückordnung ablaufen.

Quelle: RP