später lesen Kreis Heinsberg Polizei zählt mehr Einsätze an Altweiber als im Vorjahr 2017-02-24T18:07+0100 2017-02-25T00:00+0100

Ruhiger als 2015, aber arbeitsreicher als 2016 - so fiel Altweiber aus Sicht der Polizei im Kreis Heinsberg aus. Am Donnerstag und in der Nacht zu gestern verzeichnete sie insgesamt 28 karnevalsbedingte Einsätze, während es 2016 nur 22, dafür aber 38 im Jahr 2015 waren.

