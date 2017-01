Kreis Heinsberg: Positivismus im Kreis Heinsberg

Industrie, Dienstleister, Handel und Baugewerbe aus dem Kreis Heinsberg haben der Industrie- und Handelskammer (IHK) Aachen gute Ergebnisse für das vergangene Halbjahr und positive Geschäftserwartungen für die nächsten sechs Monate mitgeteilt. Gestern veröffentlichte Michael F. Bayer, Hauptgeschäftsführer der IHK, in Aachen die aktuelle Konjunkturumfrage und stellte fest: "Im Kreis Heinsberg herrscht Positivismus bei der Lage sowie bei der Erwartung." Lediglich die Stadt Aachen ist noch zuversichtlicher gestimmt. Für die anderen Landkreise im Kammerbezirk verzeichnete die IHK hingegen schwächere Werte.

Seit ein paar Jahren entwickelt sich der Kreis Heinsberg besonders positiv, was die halbjährlichen IHK-Umfragen unter den Unternehmen belegen - und das vor allem im Vergleich mit den ebenfalls ländlicher geprägten Nachbarkreisen. Derzeit berichteten von den Befragten aus dem Kreis Heinsberg 52 Prozent von einer positiven Geschäftslage; die Stadt Aachen liegt mit 56 Prozent darüber, der Kreis Düren (42) folgt vor der Städteregion Aachen (41) und dem Kreis Euskirchen (19). Und 32 Prozent der Befragten aus dem Kreis Heinsberg gehen von weiterhin guten Geschäften aus; Aachen liegt mit 37 Prozent darüber, während die Städteregion Aachen mit 26 Prozent vor Düren (25) und Euskirchen (21) folgt.

FOTO: Speen

FOTO: Speen

Die Baubranche im Kammerbezirk boomt ungebrochen. "Das trägt auch im Kreis Heinsberg zu dem guten Gesamtergebnis bei, wo es eine hohe Dichte solcher Unternehmen gibt", erklärte Bayer. "Außerdem hat Lidl mit seiner Brot-, Eis- und Schokoladen-Produktion erheblich zu einem Arbeitsplatzaufbau beigetragen, und Schlafhorst ist von einem kränkelnden Mann zu einem Juwel in Übach-Palenberg geworden."

Nicht nur dort sei im Kreis Heinsberg erheblich investiert worden, ergänzte IHK-Geschäftsführer Fritz Rötting: "Auch die vielen Dienstleister-Ansiedlungen haben viele Arbeitsplätze geschaffen. Und die zuletzt angekündigte Ansiedlung von Firestone in Heinsberg wird auch in Zukunft dazu beitragen. Vor allem in Hückelhoven ist außerdem der Einzelhandel stark gewachsen." Positiv sollte der Kreis Heinsberg sich nach Meinung von Bayer und Rötting auch in Zukunft entwickeln. "Der bevorstehende Lückenschluss der Autobahn 46 über die Bundesstraße 56 mit dem niederländischen Autobahnnetz wird von den Unternehmern im Kreis Heinsberg positiv bewertet, weil er die Region so an das Verkehrsnetz anschließt, wie es die Unternehmen schon lange gefordert haben", erklärte Michael F. Bayer.

Dass diese gute Entwicklung der vergangenen Jahre ein für die Zukunft notwendiges Polster sein werde, betonte der Hauptgeschäftsführer aber auch: "Der perspektivisch anstehende Rückgang des Braunkohleabbaus und deren Verstromung spielt für den Arbeitsmarkt und den Standort eine große Rolle. Deshalb ist es heute so wichtig, dass sich der Kreis Heinsberg durch neue Ansiedlungen breit aufstellt."

Quelle: RP