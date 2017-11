später lesen Heinsberg Prostitution und Menschenhandel 2017-11-03T18:42+0100 2017-11-04T00:00+0100

Zwangsprostitution und Menschenhandel nehmen unter anderem durch die Globalisierung ständig zu. Dieses Themas nimmt sich die Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratische Frauen in einer Informationsveranstaltung am 7. November in Heinsberg an.