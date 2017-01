Erkelenzer Land: Schnee und Eis sorgen für Unfälle

Im wahrsten Sinne des Wortes eiskalt erwischt wurden gestern Früh Autofahrer im Kreis Heinsberg durch den ersten Schnee des Winters. Von Angelika Hahn, Michael Heckers und Gabi Laue

Immerhin verliefen die meisten der zehn wetterbedingten Unfälle, die die Polizei im Kreis registrierte, relativ glimpflich, es gab nach Auskunft von Polizeipressesprecher Karl-Heinz Frenken keine Verletzten. Eine 55-jährige Wegbergerin kam mit ihrem Auto bei Eisglätte jedoch in Schwalmtal im Nachbarkreis Viersen von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Sie kam zur stationären Behandlung ins Krankenhaus.

FOTO: Heldens

FOTO: Heldens

Erheblichen Sachschaden gab es bei einem Unfall, der sich gestern gegen 5.45 Uhr ausgangs der Bahnunterführung auf der Friedrich-List-Allee in Wildenrath ereignete. Wie Karl-Heinz Frenken berichtete, kam ein Lkw auf vereister Fahrbahn beim "Anstieg" nicht weiter, ein folgender Lastwagen fuhr auf. Für die Bergung der Fahrzeuge war die Straße gesperrt.

Die zehn Unfälle aufgrund von Schnee und Eis im Kreis verteilten sich laut Polizei übers gesamte Kreisgebiet. Auf der L 42 in Teveren landete ein Wagen im Straßengraben, in einem anderen Fall führte eine Fahrt mit Sommerreifen zu einem Unfall, auch von einer Eisplatte, die sich von einem Wagendach löste und ein folgendes Fahrzeug beschädigte, sprach Frenken. Und er verbindet diese Vorfälle mit dem dringenden Rat, bei Schnee und überfrierender Nässe - und damit muss in den nächsten Tagen weiter gerechnet werden - nicht nur mit entsprechender Bereifung und langsamer zu fahren, sondern auch in von Schnee und Eis möglichst vollständig befreiten Fahrzeugen unterwegs zu sein und erhöhte Sicherheitsabstände zum nachfolgenden Verkehr zu halten. Die Bremswege auf glatter Fahrbahn würden oft unterschätzt. "Grundsätzlich sollten Verkehrsteilnehmer beim aktuellen Winterwetter mehr Zeit einplanen", rät Frenken.

Der Winter machte gestern auch den Mitarbeitern der Bauhöfe in der Region Arbeit. Reibungslos gingen in Hückelhoven die Streueinsätze, die gegen 3.40 Uhr begonnen hatten, in der ersten Schneenacht des Winters voran. Michel Rütten, stellvertretender Leiter des Bauhofes und Straßenbaumeister, hält stündlich den Wetterbericht im Auge und teilt die Mannschaft samt Bereitschaftsdienst ein. Natürlich ist das Team gut vorbereitet, so Rütten: "Wir lassen uns nicht überraschen." Die Streusalzhalle ist mit 500 bis 600 Kubikmetern noch fast voll. Geräumt wird mit einem Lkw und einem Unimog, die Kehrmaschine fegt die Radwege, ein Pritschenwagen fährt die städtischen Grundstücke an. Die Fahrzeuge sind laut Rütten noch ziemlich neu, deshalb hatten sie selbst auch keine "Ausrutscher". Die letzten milden Winter haben die Kasse geschont. Zum Jahresende bestand beim Winterdienst eine Überdeckung von 67.995,25 Euro. Der Überschuss wird im Haushalt gleichmäßig auf die Folgejahre verteilt, für 2017 sind 15.000 Euro berücksichtigt.

In Wegberg waren gestern Früh ab 5 Uhr zwölf Mitarbeiter des städtischen Bauhofs im Winterdienst im Einsatz. Neben dem großen Streufahrzeug sind bei Eis und Schnee noch zwei "Kleinstreuer" unterwegs, das sind umgerüstete Großraumrasenmäher, die vor allem an Bushaltestellen und auf Fahrradwegen zum Einsatz kommen. Die Fußgängerzone zählt zu den sogenannten Handbezirken, ebenso wie zahlreiche Treppen im Stadtgebiet und weitere Gefahrenstellen, wo Mitarbeiter des Bauhofs zu Fuß unterwegs sind, um per Hand abzustreuen. Auch in Wegberg sind die Streusalzvorräte noch gut gefüllt, außerdem könne bei Bedarf sehr schnell nachbestellt werden, sagte ein Mitarbeiter des Bauhofs auf Anfrage. "So etwas wie vor ein paar Jahren, als uns das Streusalz komplett ausging, wird uns so schnell nicht mehr passieren", versichert er.

Quelle: RP