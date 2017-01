Eine Mann und eine Frau sind bei einem Unfall auf der Kreisstraße 13 schwer verletzt worden. Ihr Wagen prallte gegen einen Baum.

Der Unfall geschah am späten Freitagabend gegen 22.30 Uhr zwischen Straeten und Waldenrath. Das Auto eines 34-Jährigen aus Gangelt kam von der Straße ab und kollidierte mit einem Baum am Fahrbahnrand. Mit im Auto saß eine 21-Jährige, wie die Polizei berichtet. Beide Insassen wurden im Fahrzeugwrack eingeklemmt und schwer verletzt.Sie kamen in Krankenhäuser.

Dem Fahrer wurde aufgrund des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr eine Blutprobe entnommen, meldet die Polizei. Während der Unfallaufnahme wurde die K013 bis ein Uhr gesperrt.

Die Unfallursache ist noch unbekannt.

