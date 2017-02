Kreis Heinsberg: SPD-AG 60plus kritisiert: Bus-Seniorenticket zu teuer

Schon seit geraumer Zeit beschäftigt sich die Arbeitsgemeinschaft 60plus der SPD im Kreis Heinsberg mit der Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) durch die Senioren im Kreis Heinsberg.

Die vorliegenden Zahlen aus dem Jahr 2010, hier nutzten nur 0,002 Prozent der berechtigten Senioren das Aktiv-Abo der West - dieses Abo berechtigt über 60-Jährige den ÖPNV zu nutzen, montags bis freitags allerdings erst ab neun Uhr - zeigten, dass dieses Angebot offensichtlich nicht attraktiv genug ist. Um hier eine Änderung zu erreichen, so die Meinung der Arbeitsgemeinschaft, sollte an der Preisgestaltung für das Abo angesetzt werden. 50 Euro im Monat für das Abo waren anscheinend zu hoch.

Darauf angesprochen habe der Geschäftsführer der West, Udo Winkens, bei der Klausurtagung der SPD-Kreistagsfraktion Änderungen in Aussicht gestellt. Diese Änderungen liegen jetzt vor. Zusätzlich zum Aktiv-Abo, welches es weiterhin gibt und monatlich 52,50 Euro kostet, gibt es seit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2016 das Senioren-Ticket. Dieses bringe einige Verbesserungen gegenüber dem Aktiv-Abo und kostet im Abo-Bezug monatlich 48 Euro. Es sei also günstiger als das Aktiv-Abo in den vergangenen Jahren. Allerdings ist dieses Angebot nach Ansicht der Arbeitsgemeinschaft bei der Preisgestaltung nicht ausreichend. "48 Euro für das Monatsticket sind immer noch zu viel", heißt es in einer Mitteilung der Arbeitsgemeinschaft.

Daher gehen die AG-Mitglieder nicht davon aus, dass sich bei der Nutzung des ÖPNV durch die Senioren im Kreis Heinsberg viel ändern wird. "Hier muss man, will man tatsächlich die Senioren im Kreis dazu bewegen, den ÖPNV zu nutzen, bei der Preisgestaltung mutiger vorgehen", heißt es in der Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft 60plus.

Quelle: RP