Tischtennis: Adieu Angstgegner - ETV feiert hart erkämpften Sieg

Tischtennis: Im sechsten Anlauf gelingt Verbandsligist TV Erkelenz mit 9:7 der erste Punktspielerfolg gegen SuS Borussia Brand. Von Helmuth Weidenhaupt

Na, geht doch! Im sechsten Anlauf gelang der Verbandsliga-Sechs des TV Erkelenz mit 9:7 der erste Punktspielerfolg gegen den Aachener Vorstadtclub SuS Borussia Brand - aber hart war es allemal.

In den Eröffnungsdoppeln lief es gar nicht im Sinne der Gäste aus der Erka-Stadt: Das Erkelenzer Spitzenduo Hochhausen/Winkelnkemper musste sich überraschend der Brander Zufallspaarung Frings/Meeßen in der Verlängerung des Entscheidungssatzes mit 10:12 geschlagen geben. Und auch die erfolgsgewohnte Drittformation mit E. Alaz/Brigante ging gegen Kettler/Thomas sang- und klanglos mit 0:3 unter. Schadensbegrenzung betrieben ganz überraschend Frank Picken und sein junger Partner Ufuk Alaz, die Brands Topakteure Leisner/Köhler sicher mit 3:1 beherrschten.

Dem Geschehen in den Einzeln drückten zwei ETV-Akteure ihren Stempel auf: Im Spitzenpaarkreuz glänzte ETV-Leitwolf Frank Picken mit Siegen gegen Dennis Frings (3:1) und Christof Leisner (3:2). Ihm gleich tat es in der Mitte Oliver Winkelnkemper. Mit zwei sicheren 3:1-Siegen gegen Luka Kettler und Julian Köhler brachte er sein Team endgültig in die Gewinnerspur, zumal bis auf Andy Hochhausen alle übrigen Mannschaftskameraden mit einer ausgeglichenen 1:1-Bilanz ihr Soll brachten. So hatte man nach rund dreieinhalb Stunden vor dem abschließenden Duell der Spitzendoppel bei einer 8:7-Führung zumindest ein Remis sicher. Und es kam noch besser: Hochhausen/Winkelnkemper wuchsen gegen das Brander Vorzeige-Duo Leisner/Köhler über sich hinaus und rangen ihre Kontrahenten in fünf spannenden und hart umkämpften Sätzen mit 3:2 nieder. Glück war freilich auch dabei, denn der Entscheidungssatz ging hauchdünn mit 12:10 an die Erkelenzer.

Wie eng die ganze Angelegenheit war, spiegelt sich in den Sätzen und Bällen wider: 605:594 für Brand lautete das Ballverhältnis, aber in den Sätzen hatte der ETV mit 33:31 die Nase vorn. Adieu Angstgegner!

Quelle: RP