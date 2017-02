Sportlerwahl: Bunte Herausforderer-Schar für Vorjahressieger

Sportlerwahl Noch bis zum 22. Februar kann für den "Sportler des Jahres" abgestimmt werden. Nominiert sind sieben Athleten aus den Bereichen Leichtathletik, Schwimmen, Tischtennis, Radsport und Triathlon. Mit von der Partie ist auch der Vorjahressieger: Jonas Hanßen. Von Hendrike Gierth

So vielfältig wie in diesem Jahr war die Nominierungsliste zur Wahl des "Sportler des Jahres" in Erkelenz schon lange nicht mehr. Dominierten bei den vergangenen Auflagen oft die Leichtathleten das Geschehen, finden nun nur zwei ihren Namen auf den Stimmzetteln wieder: Vorjahressieger Jonas Hanßen und Neuling Volker Spanier - ebenfalls zu zweit sind die Tischtennisspieler des TV Erkelenz Frank Picken und Egidio Brigante. Komplettiert wird das Feld der Nominierten von Triathlet Ralf Laermann, Radfahrer Dirk Gütte und Schwimmer André Lennartz.

Jonas Hanßen Nach seinem DM-Titel über 400 Meter Hürden im Jahr 2015 - für den er unter anderem zum Sportler des Jahres in Erkelenz gewählt wurde - war es schwer für den Leichtathleten des SC Myhl LA, dieses Niveau 2016 zu halten. Doch der Holzweiler hat gezeigt, dass dieser Erfolg keine Eintagsfliege war: Er schaffte erneut den Einzug ins DM-Finale über 400 Meter Hürden, musste auf einen Start allerdings wegen einer Muskelverletzung verzichten. In der U 23 ist der dennoch das Maß der Dinge, belegte am Ende des Jahres Rang eins in der DLV-Bestenliste. Zudem wurde Hanßen LVN-Meister und Deutscher Hochschulmeister über 400 Meter.

FOTO: JÜRGEN LAASER (ARCHIV)

FOTO: JÜRGEN LAASER (ARCHIV)

Ralf Laermann Den Keyenberger in eine Schublade zu stecken, ist unmöglich - zu vielfältig sind seine Triumphe. Für die Sportlerwahl nominiert wurde er für seine Erfolge im Triathlon, Duathlon und in der Leichtathletik. So wurde Laermann im vergangenen Jahr Vize-Weltmeister im Triathlon über die Sprintdistanz in der AK 55 und wurde jeweils Dritter bei der Triathlon-DM über die Olympische Distanz und der EM über die Mitteldistanz. Im Duathlon sicherte er sich den Vizemeistertitel bei der EM über die Sprintdistanz, zudem wurde er Doppel-NRW-Meister über 3000 Meter und der 4x200 Meter Staffel.

André Lennartz Vom Becken ins Freiwasser, das ist die Devise des Schwimmers des TV Erkelenz, der dort seine größten Erfolge im Jahr 2016 feierte. Bei den German Open im Eisschwimmen wurde er Zweiter über 50 Meter Freistil, bei der Freiwasser-DM in Hamburg Dritter über 2,5 Kilometer mit Bezirksrekord in der AK 30. Beim Rügener Inselschwimmen belegte Lennartz den dritten Platz.

FOTO: GÜTTE

FOTO: GÜTTE

Frank Picken Der Tischtennisspieler des TV Erkelenz dominiert seit Jahren das Kreisendranglistenturnier und hat maßgeblichen Anteil am Klassenerhalt des ETV in der Verbandsliga. Bei der Bezirksmeisterschaft wurde er Zweiter im Einzel und Doppel der Ü 40.

Egidio Brigante Er qualifizierte sich zum ersten Mal für die Westdeutsche Meisterschaft und wurde erstmals Vereinsmeister der Tischtennis-A-Herren des TV Erkelenz.

FOTO: Spanier

FOTO: Spanier

Dirk Gütte Der Radsportler des Erkelenzer Radsportclubs bewies Stehvermögen: An einem Tag fuhr er vier Mal auf den Mont Ventoux und legte dabei 190 Kilometer und 6050 Höhenmeter zurück. Zudem absolvierte er in 37,5 Stunden eine Non-Stop-Fahrt über 803 Kilometern von Pontorson nach Wassenberg.

Volker Spanier Er ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Dauerläufer: 2016 absolvierte der Erkelenzer im Trikot des SC Myhl LA 18 Marathons oder Ultramarathons. Dabei wurde er unter anderem beim 24-Stunden-Benefizlauf von Breitscheid mit 140 Kilometern Gesamtdritter und Erster der AK 55. Beim Alb-Marathon in Schwäbisch Gmünd absolvierte er 1100 Höhenmeter und 50 Kilometer in sechs Stunden.

Quelle: RP