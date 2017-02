Tischtennis: ETV verliert gegen Spitzenreiter und besiegt das Schlusslicht

Tischtennis: Zum Jahresauftakt springen für den Verbandsligisten aus Erkelenz ein Sieg und eine Niederlage heraus. Gegen TuS Wickrath verliert der ETV mit 4:9, gegen TTC indeland Jülich siegt er 9:2. Von Helmuth Weidenhaupt

"Same procedure as every year" resümierten die enttäuschten ETV-Anhänger das Geschehen nach der 4:9-Niederlage ihrer Mannschaft im Verbandsliga-Schlager gegen den alten Rivalen TuS Wickrath, "zunächst scheinen beide Teams auf Augenhöhe zu agieren, aber am Ende gewinnen immer die Wickrather". Auch diesmal hatten die Schloss-Städter zum Lokalderby wieder das Beste aufgeboten, was zur Verfügung stand. Erstmals in dieser Saison waren die chinesischen Edeljoker Zhiqiang Cheng und Sichun Lu gemeinsam am Start, das vermeintlich stärkste obere Paarkreuz, das die Verbandsliga zu bieten hat. Dadurch konnte Michael Rix in die Mitte rücken, wo er mit dem Ex-Grevenbroicher Marius Stralek praktisch eine Bank bildete. Hinzu kam, dass anders als im Hinspiel die Erkelenzer Youngster Egidio Brigante und Ufuk Alaz mit ihren Kontrahenten Ben Lee und Christos Korakas überhaupt nicht zurecht kamen und völlig leer ausgingen.

Der Spielverlauf ist schnell erzählt: Die Erka-Städter hatten den besseren Start und gingen in den Doppeln wie zumeist in letzter Zeit durch Hochhausen/Winkelnkemper (3:1 gegen Rix/Stralek) und E. Alaz/Brigante (3:0 gegen Lee/Korakas) mit 2:1 in Führung. Als dann noch Top-Akteur Frank Picken in einem dramatischen Fünfsatzmatch seinem Kontrahenten Sichun Lu die erste Saisonniederlage beibrachte, machte sich bei den Zuschauern vorsichtiger Optimismus breit. Doch die kalte Dusche folgte umgehend. Im weiteren Verlauf konnte nur noch Esat Alaz seine Partie gegen Michael Rix (3:1) erfolgreich gestalten. Esat war es auch, der als einziger noch einmal in die Nähe eines Punktgewinns kam, dann aber in der Verlängerung des Entscheidungssatzes gegen Marius Stralek verlor, was das 4:9 bedeutete. Damit dürften die Fronten für den Rest der Saison klar abgesteckt sein. Wickrath ist in dieser Form heißer Titelfavorit. Für die Picken-Sechs bleibt es dabei, dass sie eine hervorragende Saison spielt und das gesteckte Ziel Klassenerhalt wohl längst in trockenen Tüchern hat.

Schadensbegrenzung betrieben die Erka-Städter gestern im Spiel gegen den Tabellenletzten TTC indeland Jülich. In den Doppeln zeigten Hochhausen/Winkelnkemper (3:1 gegen Schlomacher/Scholven), Picken/U. Alaz (3:1 gegen Kljajic-Peric/Broda) und E. Alaz/Brigante (3:1 gegen Gompper/Akar) den Gästen gleich einmal, wo der Hammer hängt. Auch in den Einzeln blieb die Erkelenzer Dominanz unangetastet. Zwar mussten Andy Hochhausen (1:3) und Oliver Winkelnkemper (1:3) ihren Gegnern gratulieren, doch der 9:2-Sieg blieb ungefährdet. Übrigens kassierte der TuS Wickrath im Sonntagsspiel beim Tabellenzweiten 1. FC Köln III trotz Bestbesetzung eine überraschend 4:9-Niederlage, so dass die Situation an der Tabellenspitze nicht langweilig wird.

