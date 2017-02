Jugendfußball: Fleißige Hände sorgen fürs Gelingen

Jugendfußball: Nachwuchs-Kicker zeigen beim Breuer-Volksbank-Cup des FC Concordia Birgelen viele spannende Spiele mit zahlreichen Tore. Von Michael Moser

Beim FC Concordia Birgelen hegt man große Ziele: Zur neuen Spielzeit ab dem Sommer 2017 möchten die Concorden wieder eine Seniorenmannschaft anmelden, die dann in der Kreisliga D den Neuanfang machen soll: "Wir haben zwar aktuell keine A-Jugend im Spielbetrieb , aber reichlich Spieler in dem Alter zur Verfügung, die regelmäßig zusammen spielen. Mit diesen Jungs wollen wir ab nächste Saison wieder am Ligabetrieb teilnehmen", erklärte Jugendleiter Peter Küppers.

Küppers tat dies am Rande des traditionellen Breuer-Volksbank-Cups, einem Junioren-Hallenturnier, das die Jugendabteilung der Concordia wiederum in der Großturnhalle Wassenberg organisiert hatte. Und da durften die zukünftigen D-Liga-Kicker schon beim A-Jugend-Turnier mitspielen, zahlten aber als Tabellenletzter noch reichlich Lehrgeld. Von den sieben Startern setzte sich der SC Myhl mit 16 Punkten aus sechs Spielen vor Adler Effeld (13) durch.

In den anderen Altersklassen wurde anschließend in jeweils zwei Vorrundengruppen gespielt. Eine starke Vorstellung zeigten die D-Junioren des SC 09 Erkelenz, die mit 23:0 Toren und vier Siegen Gruppenerster wurde. Gleiches gelang dem FSV Geilenkirchen in der anderen Gruppe mit 21:1 Treffern. In einem guten Finale setzte sich Erkelenz schließlich 3:0 durch. Platz drei ging an den BC Oberbruch nach einem 3:2 über den Nachbarn VfR Unterbruch.

In der Spielrunde für Mannschaften der E-Jugend kam der Gewinner aus dem Stadtgebiet Hückelhoven. Mit 29:1 Toren und vier Siegen qualifizierten sich die Jung-Kicker des SV Baal für das Endspiel. Dort traf der SV auf Geilenkirchen und am Ende siegten die Baaler verdient 4:2. Knapp 5:4 hieß es für Oberbruch gegen Ay-Yildizspor Hückelhoven im Spiel um Platz drei.

Erst im Finale musste die F-1-Jugend von Sparta Gerderath beim 3:2-Sieg gegen Ay-Yildizspor die ersten Gegentreffer des Turnieres hinnehmen. Zuvor spazierten die Nachwuchs-Spartaner mit zwölf Punkten und 20:0 Toren durch die Vorrunde. Dritter wurde hier Effeld mit 2:0 gegen den FC Heinsberg/Lieck. Nachdem bei den F-2-Junioren TuS Germania Kückhoven sicher durch die Vorrunde marschiert war, ging das Team als Favorit ins Finale. Hier war jedoch der TuS Jahn Hilfarth beim 1:0-Sieg stärker. Der dritte Platz ging an den SV Waldfeucht/Bocket durch ein 4:2 gegen den SV Helpenstein.

Vor der Bambini-Spielrunde traten die FUD- (Familienunterstützender Dienst) Mannschaften von Birgelen und Dremmen zu Einlagespielen an. Kinder mit geistiger oder körperlicher Behinderung spielen hier seit rund sieben Jahren Fußball und zeigten ihr Können. Ohne Platzierungen rundeten die Bambini den Turnierreigen ab. Hierzu traten zehn Teams an und alle Kinder erhielten nach den Spielen Medaillen.

Rundum zufrieden waren die Veranstalter und freuten sich über einen harmonischen Verlauf: "Mit vielen fleißigen Händen haben wir die Sache wieder gut über die Bühne gebracht. Schön war auch, dass Hauptsponsor Franz-Josef Breuer an den Siegerehrungen teilgenommen hat", resümierte Peter Küppers. Neben einigen Betreuern leiteten Dieter Schwarz und Josef Lötscher die Begegnungen als Unparteiische.

