Lokalsport: Große Gala für die Besten

Der Kreissportbund Heinsberg zeichnet bei seiner 7. Sportgala am Samstag, 1. April, wieder die besten Sportlerinnen und Sportler des vergangenen Jahres sowie herausragende Ehrenamtler aus. Austragungsort ist die Erkelenzer Stadthalle. Von Hendrike Gierth

Zurück zu den Wurzeln - mit der siebten Auflage seiner Sportgala kehrt der Kreissportbund Heinsberg am Samstag, 1. April, an seine Premierenstätte in die Stadthalle Erkelenz zurück. In einem mehrstündigen Programm werden die besten Sportlerinnen und Sportler des Jahres 2016 geehrt sowie herausragende Ehrenamtliche aus den heimischen Sportvereinen. Unter der Schirmherrschaft von Landrat Stephan Pusch werden wieder Preise in insgesamt zehn Kategorien verliehen, davon sieben aus dem Bereich Sport und drei aus dem Bereich Ehrenamt.

Im Bereich Sport werden die beste Sportlerin, der beste Sportler, die Mannschaft des Jahres 2016, der erfolgreichste Seniorensportler oder die erfolgreichste Seniorensportlerin sowie die größten Nachwuchstalente des vergangenen Jahres ausgezeichnet. Mit einem Sonderpreis wird der Behindertensportler oder die Behindertensportlerin des Jahres belohnt.

FOTO: KREISSPORTBUND

In Betracht kommen Sportlerinnen und Sportler, die bei Landesmeisterschaften, Deutschen Meisterschaften oder internationalen Wettbewerben besondere Erfolge erzielt oder herausragende Leistungen gezeigt haben. Bei den Mannschaften stehen herausragende Teamerfolge oder auch Aufstiege in überregionale Ligen im Fokus. Bei den Nachwuchstalenten fallen neben Erfolgen und Leistungen auch besonderes Engagement und Disziplin im Training ins Gewicht. Für alle Kategorien wird die Mitgliedschaft in einem Sportverein im Kreis Heinsberg oder der Wohnsitz im Kreis Heinsberg vorausgesetzt.

Im Bereich Ehrenamt werden Preise in den Kategorien Junges Ehrenamt, Ehrenamtspreis 2016 und Ehrenamtliches Lebenswerk verliehen. Gesucht werden Persönlichkeiten, die sich in besonderer Weise um den Sport im Kreis Heinsberg verdient gemacht haben. Die mögliche Auswahl beschränkt sich ausdrücklich nicht nur auf Mitglieder von Vereinsvorständen, sondern umfasst alle ehrenamtlich ausgeübten Tätigkeitsbereiche eines Vereins. Für alle Kategorien wird die Tätigkeit für einen Sportverein oder Sportverband im Kreisgebiet vorausgesetzt.

Moderiert wird die Sportgala des Kreisportbundes auch in diesem Jahr wieder von WDR-Moderatorin Okka Gundel, die durch ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm führen wird. Als Highlight aus der Region wird die Showtanzgruppe Rhythm Attack vom TSV Geilenkirchen auftreten, die immer wieder mit vielen Erfolgen bei bundesweiten Turnier auf sich aufmerksam macht.

Als Topact wird der Stangenakrobat Noah Chorny aus Bergisch Gladbach sein Können in der Stadthalle an einem fünf Meter hohen Mast unter Beweis stellen. Chornys Spezialgebiet ist die 2000 Jahre alte chinesische Kunst der vertikalen Stangenakrobatik, wobei er den Mast auf verschiedene Weisen erklimmt und mit seinem Körper "Fahnen" darstellt, die den Gesetzen der Schwerkraft zu trotzen scheinen. Seine atemberaubende Luftakrobatik bettet er in moderne und klassische Geschichten ein.

Wie in den vergangenen Jahren sorgt die Jugendmusikschule Heinsberg für die musikalische Begleitung.

Quelle: RP