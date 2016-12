Lokalsport: Heyer wechselt Overall mit edlem Zwirn

Motorsport: Der Wegberger Kenneth Heyer ist AMG-Customer Sport-Champion 2016 in der Kategorie "PRO DRIVER". Mercedes-Legende Bernd Schneider hält die Laudatio und bezieht Vater Hans Heyer darin mit ein. Von Hans Groob

Dass eine Motorsportsaison für die Fahrer immer zweigeteilt ist, dazu wird die Basis über fast zehn Monate auf den Asphaltpisten gelegt, denn nur die Erfolgreichen schaffen den Sprung von der PS-Show auf die Ehrungsbühne der Society-Show, zu der aber alle eingeladen sind, die am Championat teilgenommen haben. Und der Wegberger Rennfahrer Kenneth Heyer gehört zu diesem elitären Kreis, der in diesen Wochen vom Rennoverall in den feinen Zwirn gewechselt ist. Höhepunkt für den 37-Jährigen war zweifelsohne das "AMG Customer Sports Season Finale 2016" in Fellbach bei Stuttgart, wo er als Gewinner der AMG-Kunden-Meisterschaft in der Kategorie "PRO DRIVER" ausgezeichnet wurde. Das sind die Fahrer, die vom FIA (Motorsport Weltverband) unter Leistungsstand Platin und Gold eingestuft sind, während "Driver" den Silber- oder Bronzestatus haben.

Den Erfolg im spannenden und weltweit anerkannten Wettbewerb sicherte sich Kenneth Heyer im Cockpit des Mercedes-AMG GT3 und des SLS AMG GT3, wobei er diese PS-Boliden für Hofor-Racing (Schweiz), Kornely Motorsport, Car Collection Motorsport und Zakspeed auf das Podium fuhr. Insgesamt feierte er fünf Saisonsiege in der Klasse. Die Krönung war der Meistertitel in der Fahrer- und Teamwertung (Hofor) der internationalen 24-Stunden-Serie von Creventic.

Die Laudatio auf Kenneth Heyer in Fellbach hielt die Mercedes-Legende Bernd Schneider, der daran erinnerte, dass Heyer 2011 ein Mann der ersten Stunde des AMG-Kundensportprogramms war und beim ersten 24-Stunden-Rennen in Dubai auf einem SLS AMG GT3 auf Anhieb Rang drei erreichte. Schneider schlug auch einen riesigen Bogen nach 1971, als Kenneths Vater Hans Heyer mit der berühmten "Roten Sau" (Mercedes-Benz 300 SEL, 6,8 Liter AMG) Klassensieger und Gesamtzweiter beim 24-Stunden-Rennen im belgischen Spa-Franchorchamps wurde: Damit war AMG, die High-Performance-Marke von Mercedes-Benz, auf einen Schlag weltberühmt. Hans Heyer, bekannt auch durch seine besondere Kopfbedeckung (Tirolerhut), begleitet trotz seiner 73 Jahre den Sohn zu vielen Rennen. Geschieht die Anreise mit dem Auto, könnte das 2017 übrigens mit einem nagelneuen Mercedes-AMG CLA 45 sein, denn der rollte unter Goldlametta und viel Beifall als Preis für den Pro-Champion in die Ehrungshalle. Dort kündigte Kenneth Heyer schon an, dass er 2017 mindestens gleich hohe Ansprüche an sich und das Hightech-Material stellen werde. Dies umzusetzen, dazu hat er bereits vom 12. bis 14. Januar in Dubai die Gelegenheit mit dem neuen Mercedes-AMG GT3 des Hofor-Racing-Teams.

Ungeachtet dessen, dass sich Heyers Renn-Terminkalender 2017 zusehends füllt, hat er noch Events der letzten Wochen in den Knochen. Denn neben Fellbach war der Besuch der Essener Motor-Show ein Pflichttermin, dann der Besuch mit dem AMG GT3 von Kornely-Motorsport vor dem Alberto-Konzeptstore auf der Mönchengladbacher Hindenburgstraße und die Feier bei Belgium-Racing in Lommel, wo der vierte Gesamtsieg bei den 24-Stunden von Zolder im Mittelpunkt einer zünftigen Feier stand.

Quelle: RP