Leichtathletik: Jonas Völler bei Premiere gleich auf dem Podest

Leichtathletik: Der Läufer des SC Myhl LA holt sich in der neuen Altersklasse gleich eine Bronzemedaille über 800 Meter. Von Jules Reinecke

Bei den Nordrhein-Hallenmeisterschaften, die erneut in der Leverkusener Fritz-Jacoby-Halle stattfanden, schaffte Mittelstreckentalent Jonas Völler vom SC Myhl LA auf Anhieb den Sprung auf das Podest. Der noch 15-Jährige konnte damit in der neuen Klasse (U 18), bei der er sich erstmals der Konkurrenz von Athleten aus zwei Jahrgängen gegenüber sieht, punkten.

Vorher mit der sechstschnellsten Zeit gemeldet, war die Ausrichtung des Rennens schnell klar. Die beiden schnellsten Läufer, die auch als einzige Bestzeiten von unter zwei Minuten gelaufen hatten, setzten sich wie erwartet von Beginn an die Spitze des Feldes und holten sich auch Gold und Silber. Doch der dritte Platz, mit der begehrten Bronzemedaille, schien für mehrere Läufer in greifbarer Nähe.

Nach schwächerem Start lief Jonas Völler nach der ersten Runde ins hintere Mittelfeld, aber immer noch mit direktem Kontakt nach vorne. In der dritten Runde von vieren, nahm er dann das Heft in die Hand und ging in der Verfolgergruppe an die Spitze und lief dabei direkt einen Vorsprung von fast zehn Metern heraus. Auf der Zielgeraden verlor er zwar noch ein paar Meter, lief aber dennoch mit einem guten Vorsprung auf Rang vier und neuer Bestzeit von 2:03,53 Minuten über die Ziellinie.

Dieser Leistungssprung kam für die Trainer wenig überraschend, deutete er sich doch schon beim Trainingslager über Silvester im westfälischen Paderborn an, und wurde bei diesem Rennen direkt in die Tat um gesetzt.

Quelle: RP