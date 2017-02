Sportlerwahl: Leichtathletinnen sind in der Überzahl

Abstimmen kann man auch im Internet

Stimmkarten Die rund 8000 blauen Stimmkarten für die Erkelenzer Sportlerwahl liegen ab Montag, 30. Januar, in den Filialen der Kreissparkasse Heinsberg aus, im Bürgerbüro am Johannismarkt sowie in der Stadtbücherei an der Gasthausstraße. Abstimmen können Bürger aber auch im Internet auf der Seite der Stadt unter: www.stadt-erkelenz.de

Einsendeschluss Letzter Abgabetermin für die Stimmzettel zur Sportlerwahl ist am Mittwoch, 22. Februar.

Gewinn Wer sich an der Wahl beteiligt, der kann mit etwas Glück selbst gewinnen. Die Kreissparkasse Heinsberg stellt 2x10 Karten für das Silbermond-Konzert am 15. Juli im Sparkassenpark in Mönchengladbach zur Verfügung. Die Gewinner werden am 17. März bei der Abschlussveranstaltung der Sportlerwahl ausgelost.