Tischtennis: Letztes Heimspiel des Abenteuers

Senioren 40 des ETV hat sich qualifiziert

Sieg Die Senioren 40 des TV Erkelenz haben das Halbfinale gegen den TTV Rees-Groin 4:1 gewonnen und sind damit für die Westdeutschen Mannschaftsmeisterschaften in Vernich qualifiziert. Das Finale findet am Sonntag, 25. März, 12 Uhr, in der Halle des Cusanus-Gymnasiums statt.