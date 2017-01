Leichtathletik: Mächtig Übergepäck dank Medaillenflut

Leichtathletik: Bei den offenen NRW-Senioren-Hallenmeisterschaften der Leichtathleten waren die Athleten aus dem Kreis Heinsberg wieder sehr erfolgreich. Felix Hoppe holte sich gleich zwei Goldmedaillen. Von Jules Reinecke

Einen bleibenden Eindruck haben mal wieder die Leichtathletik-Senioren aus dem Kreis Heinsberg bei den offenen NRW-Hallenmeisterschaften in Düsseldorf hinterlassen. Insgesamt zehn Medaillen brachten die älteren Athleten mit heim in den Kreis, zudem rutschten sie vier Mal ganz knapp am Treppchen vorbei.

Altmeister Felix Hoppe kehrte mit Doppelgold von den Meisterschaften aus dem Arena-Sportpark wieder zurück. Mit 13,10 Sekunden über 60 Meter und 1,79 Meter im Weitsprung war er zweimal in der M 85 erfolgreich. Sein Klubkollege Hans Borgmann vom VSV Grenzland Wegberg erzielte im Hochsprung der M 80 mit übersprungenem 1,00 Meter Silber, während 7,15 Meter mit der Kugel Rang vier und 17,02 Sekunden über 60 Meter den sechsten Rang einbrachten.

Vier Medaillen brachten die Athleten des SC Myhl LA mit nach Hause. Während Modellathlet Peter Holthuijsen die Kugel im letzten Versuch auf 12,54 Meter wuchtete und damit Silber einfuhr, erzielte Vereinskamerad Karl-Heinz Lohrbach (beide M 55) mit 8,47 Sekunden über 60 Meter und 27,40 Sekunden über 200 Meter Silber und Gold. Damit konnte er direkt im ersten Wettkampf für seinen neuen Verein mit zwei Medaillen aufwarten. Die 4 x 200 Meter Staffel der W 40 des SC Myhl LA lief in der Besetzung Kerstin Krolikowski, Anja Deckers, Therese Jäger und Beate Derichs ein tolles Rennen und sicherte sich nach 2:08,63 Minuten ebenfalls Silber.

Ruth Jansen (W 40) und Sascha Berger (M 35) sorgte mit ihren Medaillen dafür, dass auch der TV Erkelenz im Vorderfeld der Ergebnislisten zu finden waren. Ruth Jansen beherrschte die Konkurrenz im Kugelstoßen mit 10,01 Meter und holte sich den NRW-Titel mit der Kugel. Sascha Berger lief über 3000 Meter mit 10:10,70 Minuten auf den dritten Platz und erhielt dafür Bronze. Walter Meier-Kay wuchtete die Kugel in der M 70 auf 10,35 Meter und belegte damit ebenso Rang vier, wie Falko Becker (alle ETV), der in der M 55 1,45 Meter hoch sprang. Schlafhorst-Athlet Sebastian Koch verteidigte seinen Weitsprungtitel in der M 30 aus dem Vorjahr mit 5,18 Meter, während 8,35 Sekunden über 60 Meter zu Rang vier reichten.

Bester Athlet des TuS Jahn Hilfarth war Dirk Hermanns, der in der M 45 die Kugel auf 10,53 Meter stieß und damit Rang vier belegte. In der M 40 erzielte Ingo Helf 18,70 Sekunden über 60 Meter und belegte damit Rang sechs. Siebte wurde Stefanie Jansen-Meth, die in der W 40 die 60 Meter in 9,78 Sekunden absolvierte. Ihre Klubkollegin Simone Michiels sprintete die 60 Meter in der W 45 in 9,94 Sekunden und wurde damit Neunte.

