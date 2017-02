Tischtennis: Mit Doppelpack aus der langen Pause

Tischtennis: Der TV Erkelenz muss in der Verbandsliga am Wochenende gleich zwei Mal an die Platte. Von Helmuth Weidenhaupt

Nun ist es endlich soweit: Morgen greift auch die Verbandsliga-Crew des TV Erkelenz erstmals in diesem Jahr in das Meisterschaftsgeschehen ein - und das gleich mit einem Doppelpack. Morgen ab 18.30 Uhr erwartet das Picken-Sextett in der Halle des Cusanus-Gymnasiums den Nachbarn und aktuellen Tabellenführer TuS Wickrath zur Schlagerpartie des Tages. Am Sonntag ab 11 Uhr folgt an gleicher Stelle die planmäßige Heimbegegnung gegen TTC indeland Jülich III, das der Verlegung zugestimmt hat, um den Termin für das nachzuholende Lokalderby der Erka-Städter gegen Wickrath frei zu machen.

Seit Jahren liefern sich Erkelenz und Wickrath spannende und hoch emotionale Lokalduelle mit wechselndem Ausgang, wobei meist die Gäste aus der Schlossstadt knapp die Nase vorn hatten. So auch beim letzten Zusammentreffen im September, als Wickrath mit einem hart erkämpften 9:6-Sieg die Punkte entführte. Entscheidend war damals, dass die Erkelenzer Topakteure Frank Picken und Andreas Hochhausen nicht nur dem überragenden Chinesen Zhiqiang Cheng (Saisonbilanz 23:1) der Wickrather unterlagen, sondern auch gegen den Ex-Erkelenzer Michael Rix jeweils knapp in fünf Sätzen verloren.

Das obere Paarkreuz könnte auch diesmal der Knackpunkt sein. In den übrigen Dritteln dürften die Kräfteverhältnisse weitgehend ausgeglichen sein. Auf jeden Fall dürfen sich die heimischen Fans auf eine mitreißende Partie freuen, die möglicherweise erst im Schlussdoppel entschieden wird.

Weit weniger brisant ist das Treffen der Picken-Truppe gegen den Tabellenletzten TTC indeland Jülich. Sollten die Erka-Akteure vom Stress des Vorabends nicht allzu sehr mitgenommen sein, müsste ein ähnliches Ergebnis wie beim 9:2-Hinspielsieg durchaus im Bereich des Möglichen liegen.

In der Bezirksliga ließ der SV TTC Baal zuletzt mit einem Remis gegen Spitzenreiter DJK Holzbüttgen III aufhorchen. Die Aufgabe morgen beim Tabellenvierten CVJM Kelzenberg dürfte freilich kaum leichter sein. Vielleicht hat der jüngste Erfolg den Kroyer-Schützlingen ja Auftrieb gegeben, so dass sie wieder so ein Überding schaffen. Aber selbst bei der zu erwartenden Niederlage brauchen die Baaler den Kopf nicht hängenzulassen. Es kommen noch leichtere Gegner.

Die zweite Garnitur des ETV gastiert beim Kempener LC II, dem man im Hinspiel mit 9:7 das Nachsehen geben konnte. Das dürfte diesmal kaum noch einmal gelingen. Erkelenz hat inzwischen den Anschluss an die Spitzengruppe verloren. Was vor allem auch daran liegt, dass man nur selten in Bestbesetzung auflaufen konnte. Die aber wäre morgen ab 18.30 Uhr Voraussetzung für einen neuerlichen Überraschungscoup.

Der TTC BW Kipshoven stellt sich heute in der Bezirksklasse beim derzeitigen Primus DJK VfL Willich vor und hat naturgemäß nur Außenseiterchancen.

Titelanwärter TTC Arsbeck erwartet mit dem TuS Jahn Mönchengladbach einen Gegner aus den unteren Tabellenregionen. Allerdings dürften Bernd Otto und seine Teamkollegen nicht vergessen haben, dass sich die Jahn-Sportler im Hinspiel, das sie sensationell mit 9:6 gewannen, als ausgesprochener "Punkteklau" entpuppten. Arsbeck wird sich also morgen ab 18.30 Uhr in heimischer Halle an der Heuchter Straße besonders warm anziehen.

Vor einer hohen Hürde stehen die Bezirksklassen-Damen des TV Hückelhoven-Ratheim bei der TTG Langenfeld. Die Gastgeberinnen trumpften schon im Hinspiel mächtig auf und entführten aus der Ex-Zechenstadt überraschend beim 7:3-Erfolg die Punkte. Zuletzt konnte Langenfeld sogar Herbstmeister und Titelfavorit TuS Düsseldorf-Nord mit 6:4 aufs Kreuz legen. Mit einem Remis wäre also das Zilkenat-Trio wohl schon hoch zufrieden.

Mit Union Düsseldorf II hat es die Ratheimer Zweite in der 2. Bezirksklasse zu tun. Vor heimischem Publikum sollte diese Aufgabe morgen ab 18.30 Uhr zu lösen sein, was auch der 7:3-Hinspielerfolg belegt.

Quelle: RP