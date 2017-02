Turnen: Mit Marionetten und Beethoven nach Berlin

GROOB

ERKELENZ Die Zeit zum Durchschnaufen ist für Turn-Abteilungsleiterin Monika Nüßer und ihrer zuverlässigen Mitarbeiterschar beim TV Erkelenz nur kurz, was an den Folgen der so bravourös in der Karl-Fischer-Halle organisierten Rheinischen Turnshow liegt. Folgen, die der ETV allerdings gerne auf sich nimmt: Unter den 28 Vereinsgruppen mit rund 600 Aktiven aus dem Gebiet des Rheinischen Turnerbundes waren es acht, die sich im Wettbewerb "Rendezvous der Besten" um vier Startplätze für das Bundesfinale in Berlin bewarben, während zwei weitere Berlin-Tickets in der Qualifikationsrunde des Wettbewerbs der Tuju-Stars zu gewinnen waren. Und die Jury, bewusst zusammengestellt aus Fachleuten und Laien, die neben dem turnerischen Können auch die Kreativität in die Bewertung einfließen ließ, ließ durch ihre Entscheidung die Erkelenzer Vorzeigesportarena gleich zweimal erbeben, da die beiden Gruppen des Gastgebervereins mit zu den Gewinnern gehörten. Sie dürfen also zu den Finals nach Berlin, um sich mit Teams aus den anderen deutschen Turn-Landesverbänden zu messen. Bei den Tuju-Stars setzten sich TuS Schwarz-Weiß Brauweiler Gymie B's mit "Robots alive" sowie die Showakrobatik Avo&Cado des TV Erkelenz mit "Erwachen der Marionetten" durch. Die vier erfolgreichen Gruppen beim "Rendezvous der Besten" (Aktive über zwölf Jahre) waren TV Erkelenz Avo&Cado mit "Beethoven", TV Eikamp/Odenthal Dancing Midis mit "Fire the chef", Homberger TV Fliegende Showkader mit "Ayakashi" und TuS Jahn Mönchengladbach Tujalon mit "Super Mario World". Die 38 weiblichen und männlichen "Marionetten" und 17 "Beethovens" des ETV werden von Michaela Nüßer und Manuel Morhenn trainiert und nun natürlich auf das Bundesfinale in Berlin vorbereitet, wo die Wettkämpfe im Rahmen des 43. Deutschen Turnfestes am 4. und 5. Juni in einer der großen Sportarenen laufen werden.

Das ist in diesem Jahr also eine besondere Ehre, wird das Deutsche Turnfest doch im Vier-Jjahres-Rhythmus durchgeführt, übrigens nach 1861, 1968, 1987 und 2005 zum fünften Mal in der deutschen Hauptstadt. Für den ETV bedeutet das trotz des doppelten Teilnahmestolzes eine enorme logistische Herausforderung, denn neben etwa 50 Sportlerinnen und Sportlern werden sicher auch zahlreiche Betreuer und Eltern die "große Reise" an Havel und Spree antreten.

