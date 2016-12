Leichtathletik: SC Myhl LA ehrt zum Jahresabschluss erfolgreiche Athleten

Kurz vor Ende des Jahres und zum Abschlusstraining in der Halle wurden beim SC Myhl LA wieder die erfolgreichen Athleten der vergangenen zwölf Monate geehrt. Nach einem rund zweistündigen Training setzten sich über 60 Sportler, Trainer und Eltern bei weihnachtlichem Gebäck zusammen, um den Jahresabschluss gemeinsam zu feiern.

Dabei ist es längst guter Brauch geworden, dass die Urkunden für die erworbenen Mehrkampf- und Sportabzeichen ausgegeben werden. Auch für diejenigen Sportler, die mindestens einmal Kreismeister im Jahr 2016 geworden waren, gab es wieder das sogenannte Kreismeistergeschenk. Das war in diesem Jahr ein schwarzes Langarm-Shirt mit gelbem Vereinsaufdruck, die der Vereinsvorsitzende Bruno Wilms und SC-Geschäftsführerin Petra Hanßen an die Jugendlichen verteilte. Jeweils einen neues T-Shirt im Schrank haben: Lena Blankertz, Jana Winkens, Julia Winkens, Lena Ditters, Jacqueline Derichs, Lea-Elisa Kampf, Sabrina Bluhm, Luise Peters, Theresa Nebel, Johanna Jäger, Merrit Ringk, Paula und Nina Schlösser, Micha Noé, Frederik Ruppert, Hannes Vohn, Jonas Kaspar, Tamino Tetz, Mark Junglas, Jonas Völler, Arne Dannert und Moritz Ringk.

Erstmals nach langer Zeit bekamen auch die erwachsenen Athleten des SC Myhl LA wieder das Kreismeisterpräsent. Dies waren im Einzelnen: Anja Deckers, Beate Derichs, Sarina Derichs, Ines Ditters, Christina Joachims, Martina Joachims, Therese Jäger, Björn Simon, Bernd Barten, Thomas Blankertz, Tobias Eifert, Jonas Hanßen, Keijo Böhmelt, Emanuel und Joshua Baaken, Peter Holthuijsen, Kerstin Krolikowski, Felix Lindt, Ralf Schlösser.

Erwähnenswert ist noch, dass Sportabzeichenfachmann Bruno Wilms im ablaufenden Jahr 2016 insgesamt 133 Sportabzeichenprüfungen abgenommen hat, wovon 103 Mitglieder des kleinen Wassenberger Vorortclubs sind. Damit liegen die Myhler Leichtathleten im Vereinsranking des Kreises Heinsberg an zweiter Stelle. Wenn man allerdings die geringe Gesamt-Mitgliederzahl des SC Myhl LA betrachtet, dann ist das mehr als eine starke Leistung, die man noch toppen will. Im kommenden Jahr soll die 150er-Marke bei den Sportabzeichenabsolventen geknackt werden. Diese Motivation zeichnete sich bereits am Abend ab.

Quelle: RP