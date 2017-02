Analyse: Sechs Teams hoffen auf den nächsten Titel

Sportlerwahl Der Countdown läuft: Noch bis zum 22. Februar können Stimmen für die "Sportler des Jahres" in Erkelenz abgegeben werden. Nominiert sind neben den 14 Einzelsportlern auch sechs Mannschaften aus den Bereichen Basketball, Volleyball, Triathlon, Fußball und Gardetanz. Von Hendrike Gierth

Sie tanzen, schwimmen, fahren Rad, laufen, spielen Volleyball, gehen auf Korbjagd oder jagen dem runden Leder hinterher - auf den ersten Blick könnten die sechs Teams der KG "De Japstöck" Kückhoven, des TV Erkelenz, des Erkelenzer VV, des BBC Erkelenz, des SV Venrath oder des SC 09 Erkelenz kaum unterschiedlicher sein. Doch bis zum 22. Februar vereint sie ein Ziel: der Titel "Mannschaft des Jahres" bei der Erkelenzer Sportlerwahl. Und wer bei der Abschlussveranstaltung am 17. März ganz oben auf dem Treppchen stehen wird, ist völlig offen - 8000 hellblaue Stimmkarten wurden vonseiten der Stadt gedruckt, zudem kann im Internet abgestimmt werden.

BBC Erkelenz Erstmals nominiert für die Sportlerwahl in Erkelenz wurde die U 18 des Basketballcentrums Erkelenz. Das Team von Trainer Kurt Depner schafften zum zweiten Mal in Folge in einem sehr komplexen und komplizierten Qualifikationsmodus den Aufstieg in die Regionalliga. Diese Liga ist die zweithöchste Jugendspielklasse in NRW.

Erkelenzer VV Zum ersten Mal in der noch jungen Vereinsgeschichte steigen die Volleyballerinnen des EVV in die Oberliga auf. Der Aufstieg ist umso beeindruckender, weil sich die Erkelenzerinnen in der Spielzeit davor erst in der Relegation den Klassenerhalt sicherten. In der neuen Saison belegen sie momentan Rang sechs und haben den Klassenverbleib so gut wie sicher.

TV Erkelenz Nominiert ist dieses Mal die gemischte Triathlon-Staffel des ETV mit Schwimmer Dennis Eder, Radfahrerin Ute Holt und Läufer John Holt. Das Trio ging beim Triathlon in Willich an den Start, ließ viel internationale Staffeln hinter sich und schrammte am Ende als Vierter ganz knapp am Siegertreppchen vorbei.

SV Venrath Besser hätte das Jahr 2016 für die U 18-Fußballer des SV Venrath kaum laufen können: "An dieser Saison werden wir wohl noch lange zurückdenken", sagt auch Coach Sven Kubat. Seine Schützlinge wurde ungeschlagener Kreismeister, Vize-Pokalsieger, stiegen in die Bezirksliga auf, holten sich den Sieg beim Hallenpokal der Fußballkreise West, erreichten die zweite Runde im FVM-Pokal und den siebten Platz beim FVM-Hallenpokal in Hennef.

SC 09 Erkelenz Die Fußballerinnen des SC 09 haben den Sprung auf den Stimmzettel der Sportlerwahl auch dank einer beeindruckenden Bilanz geschafft: 505 Tage bliebt das Team von Trainer Kevin Lettow in Ligaspielen ungeschlagen, absolvierten dabei 26 Spiele und erzielten 119:8 Tore. Damit standen sie am Ende der Saison ganz oben in der Tabelle und stiegen in die Bezirksliga auf. Zudem zogen sie ins Kreispokal-Finale gegen den SV Waldenrath/Straeten ein.

Karnevalsgesellschaft "De Japstöck" Kückhoven. Die Tanzgarde II der KG aus Kückhoven ist amtierender Kreis- und Verbandsmeister im Garde- und Showtanz im Verband der Karnevalsvereine Aachener Grenzlandkreise. Im Showtanz gelang den Mädels um Trainerin Tessa Wallrafen außerdem die Qualifikation zur norddeutschen Meisterschaft im Bund Deutscher Karneval - dort erreichten die Kückhovenerinnen den hervorragenden siebten Platz.

