Schulsport: Spannende Titelkämpfe vor Weihnachten

Bevor sich die Schüler in die Weihnachtsferien verabschieden, standen noch Kreismeisterschaften auf dem Plan, in denen es für die weiterführenden Schulen um Titel im Badminton, Volleyball, Basketball und Handball ging. Und so hatte auch Petra Hanßen, Schulsportbeauftragte des Kreises Heinsberg, noch mal alle Hände voll zu tun, die Turniere zu organisieren und vor Ort den Überblick zu behalten - denn nicht überall verliefen die Wettkämpfe reibungslos. So wurde zum Beispiel bei den Kreismeisterschaften in Handball im letzten Spiel festgestellt, dass das Gymnasium Hückelhoven irrtümlich zwei Spieler eingesetzt hatte, die für die Wettkampfklasse II zu alt waren. Daraufhin wurde das Gymnasium disqualifiziert. Während die Hückelhovener ans Ende des Tableaus rutschten, sicherte sich das Carolus-Magnus-Gymnasium (CMG) aus Übach-Palenberg den Sieg vor dem Maximilian-Kolbe-Gymnasium (MKG) aus Wegberg, dem Cusanus-Gymnasium Erkelenz und der Europaschule Erkelenz. In der WK I setzte sich das Hückelhovener Gymnasium aufgrund des besseren Torverhältnisses gegen das Berufskolleg Erkelenz durch. Dritter wurde das Cusanus-Gymnasium vor dem CMG. In der Wettkampfklasse III siegten ebenfalls die Gymnasiasten aus Hückelhoven, die das Cusanus und das MKG auf die Plätze verwiesen. Bei den Mädchen gewann das MKG mit 34:13 gegen das Gymnasium Hückelhoven in der WK II und mit 22:15 in der WK III, während der Titel in der WK I an die Cusanerinnen nach dem 27:10-Erfolg gegen das Berufskolleg Erkelenz ging.