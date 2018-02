Lokalsport: Stimmkarten liegen aus, Wahl beginnt

10x2 Karten für CHIO in Aachen in der Verlosung

Stimmzettel Die 8000 hellgelben Stimmkarten für die Wahl zum Sportler des Jahres 2017 liegen ab sofort in allen Filialen der Kreissparkasse Heinsberg, im Bürgerbüro am Johannismarkt und in der Stadtbücherei an der Gasthausstraße aus. Abgabefrist für die ausgefüllten Stimmkarten ist Samstag, 24. März.

Gewinnspiel Alle Bürger, die eine Stimmkarte abgeben, haben die Chance, selbst etwas zu gewinnen. Die Kreissparkasse Heinsberg stellt 10x2 Karten für die Reitgroßveranstaltung, das CHIO in Aachen inklusive Busanreise zur Verfügung.

Modus Über die Sportler des Jahres 2017 entscheiden zum einen die Zahl der abgegebenen Stimmen aus der Bürgerschaft und zum anderen die abgegebenen Stimmen aus einer Fachjury. In der sitzen etwa 50 Personen darunter Fachwarte des Stadtsportverbandes, Mitglieder des Ausschusses für Kultur und Sport, des Rates und weitere Persönlichkeiten.