Tanzsport: Tanzlehrer mit vielen Begabungen

Tanzen: Erich Gaspers gründete 1983 die Tanzsportgemeinschaft Erkelenz mit und hatte so maßgeblichen Anteil am Tanz-Boom in Erkelenz. Von Klaus Waldschmidt

ERKELENZ Besondere Begabungen hat der nun 65 Jahre alte Tanzlehrer Erich Gaspers: Er war immer zielstrebig und fleißig. Mit 15 fing er seine Lehre zum Einzelhandelskaufmann beim Kaufhof in Mönchengladbach an, die ersten Tanzkurse absolvierte er mit 17 in der Mönchengladbacher Tanzschule von Heinz-Ludwig Brinkmann. Ab diesem Zeitpunkt war wohl für Erich Gaspers klar, dass er den Tanzlehrer-Beruf anstreben sollte.

Zunächst aber war Turniertanzsport angesagt. Hier ertanzte er sich in Münster die Qualifikation zur Deutschen Jugend-Meisterschaft in Berlin. Platz zwei war es zudem beim Mannschafts-Einladungsturnier in der Kaiser-Friedrich-Halle. Im Jahr 1974 heiratete Erich Gaspers seine Tanzpartnerin Marita Zimmermann, mit der er später vier Kinder bekam - erst die Mädels Ivonne und Janine und zehn Jahre später die Zwillinge Niclas und Nicole. Im gleichen Jahr übernahmen die Gaspers die Brinkmann-Tanzschule in Erkelenz. Zeitgleich begann die Tanzlehrer-Ausbildung in der Paulaberg-Tanzschule. In Duisburg deshalb, weil ansonsten rundum niemand ausbilden konnte und durfte. Nach drei Jahren, am 26. Juni 1978 war auch das geschafft.

FOTO: Klaus Waldschmidt

FOTO: Klaus Waldschmidt

Mit Georg Dulies und Lothar Haupts gründete Erich Gaspers am 7. September 1983 die Tanzsportgemeinschaft (TSG) Erkelenz. Nur einen Monat später war die TSG bereits Ausrichter der Deutschen Meisterschaft A-Latein. Und das war zugleich der Startschuss für einen ungeahnten Tanzsport-Aufschwung in der Erkelenzer Region. Das A-Team, die Lateinamerikanische Formation der TSG Erkelenz, hatte ein halbes Jahr später ihren ersten Turnierstart unter ihrem Trainer Erich Gaspers. Schon 1985 tanzte das A-Team international auf Platz zwei in Oudenbosch/Niederlande.

Mit der Ausrichtung der Deutschen Meisterschaft der Professionals über die zehn Tänze Standard und Latein in der zum Ballsaal hergerichteten, ausverkauften Erka-Halle hatte die Stadt Erkelenz 1986 ihren ersten, großartigen Gala-Ball und es folgten viele. Die Jugend der Region entdeckte den Tanzsport für sich, viele traten in die TSG Erkelenz ein - die Kids wollten nur noch tanzen.

FOTO: Klaus Waldschmidt

FOTO: Klaus Waldschmidt

Am 29. Mai 1987 geschah für die Aktiven und die TSG-Fans dann das unglaubliche im altehrwürdigen Wintergarden-Ballroom von Blackpool: Das A-Team der TSG Erkelenz erkämpfte sich die Vize-Meisterschaft der Britisch Open vor rund 5000 Tänzerinnen und Tänzern aus der ganzen Welt, die alljährlich zum Blackpool-Dance-Festival anreisten.

In den Jahren darauf stand Erkelenz als Top-Team der Regionalliga West der Latein-Formationen immer in der Startliste zum Bundesliga-Aufstieg. In der Erka-Halle reichte es dann 1990 zum Sprung in die neu gegründete 2. Bundesliga. In den Jahren drauf stieg das A-Team unter veränderter Vereinsführung und anderen Trainern bis in die Oberliga ab - man gab entnervt auf.

Erich Gaspers übernahm 1995 erneut den TSG-Vorsitz, und er gab wiederum richtig Gas: Tolle Einzelpaare wuchsen heran und Bernd Waldschmidt, sein bester Schüler, nun Weltmeister, übernahm als Cheftrainer mit Erich Gaspers das Erkelenzer A-Team. Jahr für Jahr tanzte die Mannschaft eine Liga höher. Dazu gab es plötzlich ein B- und ein C-Team. Als "bester Bundesliga-Aufsteiger seit Jahren" landeten Erkelenzer 1997 bei der Deutschen Meisterschaft der Formationen in der Bremer Stadthalle im "Großen Finale" auf Platz fünf.

Persönliche Gründe und ein Angebot von Karl Breuer, Einzelpaar-Weltmeister und Vorsitzender des Profi-Tanzsport-Verbandes, zogen Erich Gaspers 1998 in seine neue Tanzschulen nach Bergheim und Kerpen. Und auch dort bringt er seine Fähigkeiten erfolgreich beim Salsa-Tanzsport ein. Am 18. März ist eines der vier D4F-Contest-Turniere im Bürgerhaus von Quadrath-Ichendorf und am 18. November richtet die ADTV-Tanzschule Erich Gaspers die D4F-Europameisterschaft 2017 im gut geeigneten Bürgerhaus aus.

Erich Gaspers Begabungen, junge Menschen zu begeistern, Teams zu bilden, als Trainer tänzerisch komplizierte Bewegungsabläufe zu zerlegen, also damit Ängste zu nehmen, und ein überragendes Organisationstalent zeichnen ihn aus. Ganz sicher half seine neue Ehefrau Ulrike dabei kräftig mit. Verheiratet sind sie seit 2015, aber schon vorher war sie wegen ihrem Erich geprüfte Tanzlehrerin geworden.

Quelle: RP