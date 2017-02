Turnen: Turner zeigen fantastische Auftritte

Turnen: Bei der Rheinischen Turnshow in der Erkelenzer Karl-Fischer-Halle liefern rund 600 Teilnehmer eine beeindruckende Vorstellung ab. Mit spektakulären Choreographien und Akrobatik begeistern sie das Publikum. Von Kathrin Boehme

"Kein Sport ist so vielfältig wie das Turnen" - genau das bewiesen die Teilnehmer der Rheinischen Turnshow unter dem Motto "No Limits" am Wochenende. 28 Vereinsgruppen mit rund 600 Aktiven aus dem gesamten Rheinland bewiesen mit abwechslungsreichen Choreographien und Artistik ihr Können sowie Kreativität. In einem mehrstündigen Programm erzählten sie "bewegte Geschichten" in aufwendigen Kostümen und Kulissen und bereiteten den Zuschauern in der voll besetzten Karl-Fischer-Halle ein sehr kurzweiliges Erlebnis. Zum ersten Mal gab es mit Tanja Stemmer sogar eine singende Moderatorin.

In die Show waren die beiden nationalen Showwettbewerbe "Tuju-Stars" und "Rendezvous der Besten" integriert, an der die Hälfte der auftretenden Vereine teilnahm. Für die beiden Wettbewerbe gibt es eine Jury, die aber bewusst nicht nur aus Fachleuten, sondern auch aus Laien besteht, damit neben der Ausführung und der Schwierigkeitsgrade eben auch das gesamte Bild, von der Idee hinter der vorgestellten Geschichte bis hin zu den stimmigen Kostümen, objektiv bewertet werden. "Mit der Turnshow wollen wir die Vereine vom reinen Sport hin zu mehr Kreativität bringen", sagt Petra Wasser, Bildungsreferentin der Rheinischen Turnjugend (RTJ), "nur hervorragendes Turnen reicht hier nicht".

Regeln gibt es bei den Choreographien nicht: "Jeder hat fünf Minuten Zeit und eine bestimmte Fläche für den Auftritt zur Verfügung, alles andere können die Gruppen selbst bestimmen". Aber auch neben dem Wettbewerb nutzen immer mehr Vereine, die Möglichkeit, sich einmal vor Publikum präsentieren zu können - "es gab es einen unfassbar großen Andrang", sagt Geschäftsführerin Petra Zittrich.

Der gegebene Platz für Kreativität zeigte sich in jeder Vorstellung: Nach monatelanger Vorbereitung auf den Auftritt sind Kostüme, Requisiten, Licht, Musik und die Choreographie perfekt aufeinander abgestimmt. Die "Kölschen Domakrobaten" stellten beispielsweise zu ihrem Motto "Piraten - wild und frei" mit synchronen Sprüngen auf Trampolinen und Tanzschritten einen Kampf zwischen zwei feindlichen Parteien um den Piratenschatz dar. Am Ende verbündeten sich die Seeräuber jedoch und zusammen gelang es, den Schatz zu heben: Mit Clown-Nasen und der Flagge der Stadt Köln setzte sich die Gruppe zu einem Schlussbild zusammen. Genauso viel Applaus erhielt auch die Showakrobatikgruppe des TV Erkelenz, dessen Turnabteilung den Wettbewerb in Begleitung mit der RTJ in diesem Jahr ausrichtete.

Unter dem Thema "Das Erwachen der Marionetten" verwandelte die Gruppe die Turnfläche in ein Kinderzimmer. Als zum Leben erwachte Puppen, Zinnsoldaten oder Tänzerinnen zeigten die Kinder und Jugendlichen beeindruckende Bilder und Hebefiguren - bis die Musik und das Licht ausging und die "Marionetten" wieder ihre Anfangsposition eingenommen hatten. Ob ein komplett ausgestattetes Kinderzimmer, eine zu einem Klavier umgestaltete Sprungbahn für die Show "Beethoven" oder LED-Lichter in den selbstgenähten Kostümen, die stundenlange Vorbereitung auf die Auftritte ist deutlich erkennbar.

Und schon die jüngsten Teilnehmer zeigten in der Gruppe tolle Akrobatik und begeisterten das Publikum. Zur Spitzenklasse gehörte die Showgruppe "Die Fliegenden Homberger", die bei einem beeindruckenden Auftritt ihrem Namen alle Ehre machten.

Bildungsreferentin Petra Wasser fasst die Turnshow abschließend zusammen: "Diese Auftritte können mit jeder professionellen Zirkusshow mithalten".

Quelle: RP