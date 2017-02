Aus Den Vereinen: TuS ehrt Mitglieder, SV Immerath schleppt Stühle

Durchweg gute Nachrichten im Gepäck hatte Dirk "Olli" Hermsmeier für die zahlreichen Mitglieder, die zur Jahresversammlung ihres TuS Jahn Hilfarth gekommen waren.

Der Vorsitzende versprach in seinem Jahresbericht, dass der Neubau des Vereinsheims noch in diesem Jahr fertiggestellt wird. Außerdem freute Hermsmeier sich über eine stark gestiegene Mitgliederzahl in den vergangenen Jahren.

Zwei langjährige Mitglieder wurden nach der Begrüßung von Hermsmeier geehrt: Franz Sieberichs erhielt eine Urkunde für seine 60-jährige Mitgliedschaft. Laudator Jürgen Meuser präsentierte den Mitgliedern die ein oder andere amüsante Anekdote aus dem Vereinsleben von Franz Sieberichs, der im TuS-Trikot jahrelang in der Kreis- und Bezirksliga spielte. Andreas Ruthmann nahm eine Ehrenurkunde für seine 15-jährige Mitgliedschaft entgegen. Er ist seit vielen Jahren Vorsitzender der Hilfarther "Alte Herren"-Mannschaft.

Im Anschluss berichteten die Leiter der Abteilungen aus dem zurückliegenden Jahr. Fußball-Cheftrainer Claus Richter sprach von einer für die Erste Mannschaft schwierigen Situation in der Kreisliga A. Er attestierte seinem Team aber, dass man nach den zwei jüngsten Pflichtspielsiegen alles gebe und um den Klassenerhalt kämpfe. Der Trainer der Reserve Fredi Mommertz erzählte aus dem "Aufstiegsjahr 2016". Seine Mannschaft spielt mittlerweile in der Kreisliga B.

Leichtathletik-Abteilungsleiter Rolf Schmitz verkündete unter dem Applaus der Mitglieder über 100 Kreismeistertitel und hervorragende Platzierungen bei NRW- und Nordrheinmeisterschaften. Fußball-Jugendleiter Sascha Koch freute sich insbesondere über das sensationelle Abschneiden der C-Juniorinnen. Das Team gewann 2016 "alle Titel und Pokale, die zu gewinnen waren". Er gab bekannt, dass derzeit sechs Hilfarther Jugendliche in der Kreisauswahl spielen. Einen Grund zum Feieren, haben die Turnfrauen. Wilma Hülkenberg, Abteilungsleiterin des Frauenturnens, kündigte an, dass ihre Abteilung in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen feiere.

Bei den anschließenden Vorstandswahlen wurde Dirk Hermsmeier als Vorsitzender bestätigt, außerdem

wurden René Görtz, Stephanie Schmitz-Görres, Sascha Koch und Jürgen Meuser wiedergewählt. Christoph Hensen, bisher kommissarisch im Vorstand, wurde erstmals durch die Mitglieder bestätigt. Die übrigen Vorstandsmitglieder Achim Sodekamp, Kai Lengersdorf, Patrick Indorf und Jörg Markmann wurden

bereits im vergangenen Jahr für eine zweijährige Amtszeit gewählt. ++++

Harmonisch verlief auch die Mitgliederversammlung des SV Immerath, bei der die Vorstandsmitglieder noch kurz vor Beginn alle Hände voll zu tun hatten, denn obwohl in weiser Voraussicht schon viele Tische und Stühle vorbereitet worden waren, musste nachgebessert werden, fehlten im Kaisersaal doch Sitzmöglichkeiten. "Es waren noch mehr Mitglieder gekommen als wir uns gedacht haben", erklärte der Vorsitzendedes SV Immerath Jörg Thiede, "am Ende des Abends hatten sich 113 Mitglieder in die Namensliste eingetragen." Und die brachte Thiede in seinem rund 70-minütigen Jahresrückblick-Bericht nicht nur auf den neusten Stand, sondern unterhielt sie auch mit einer Power-Point-Präsentation und seiner bekannt kurzweiligen lockeren Art. "Ich war stolz, dass wir wieder einmal unseren vielen Mitgliedern unsere Vereinsarbeit der vergangenen zwölf Monate präsentieren durften und die tatsächlich dankend angenommen wurde", sagte Thiede, "gleichzeitig habe ich zum ersten Mal das Gefühl, dass viele - auch der Älteren - ebenfalls sehr froh und angetan sind, dazuzugehören - zur Immerather Sportfamilie." Und so verwunderte es den Vorsitzenden auch nicht, dass sehr viele Mitglieder nach der knapp zweistündigen JHV noch die Gelegenheit bei kostenlosen Getränke und Snacks zu Gesprächen nutzten. "Denn wir sind ein Verein, der nicht dahin dümpelt, wir sind agil und wollen was bieten", sagte Thiede.

Zuvor hatten die 113 Anwesenden noch Geschäftsführer Attilio Federico und Kassiererin Cornelia Wientgen in ihren Ämtern bestätigt. Wientgen versicherte in ihrem Bericht, dass der Verein finanziell so gut dastehe wie noch nie, und dass für anstehende Projekte - eine kleine Steh-Tribüne - zusätzliche Rücklagen gebildet werden konnten.

