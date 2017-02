Volleyball: VC Ratheim tritt auf der Stelle

Volleyball: Trotz des frischen Windes, den der Trainerwechsel beim Oberligisten aus Ratheim gebracht hat, bleibt die Truppe von Jann Habbinga Vorletzter. Der VC fährt einfach keine Punkte ein. Leer gingen auch die EVV-Mädels aus. Von Hendrike Gierth

Grund zum Feiern hatten an diesem Spieltag offensichtlich nur die Fans der Oberliga-Volleyballerinnen des Erkelenzer VV: Die ließen sich die gute Laune trotz der 0:3-Niederlage (22:25, 20:25, 15:25) ihrer Erka-Ladies gegen den Tabellenführer SC Olpe nicht vermiesen, feierten sich einfach selbst. Lautstark hallte "wir sind die besten Fans der Welt" und "es hat uns Spaß gemacht" durch die Erka-Halle - dem zweiten können sich die Erkelenzer Spielerinnen sicherlich nicht anschließen. Nach etwas mehr als einer Stunde stand die Niederlage fest - die dritte in Folge für das Team von Trainer Bogdan Chudzik.

Besonders eklatant war dabei über weite Strecken der Partie die Annahmeschwäche des EVV, phasenweise konnte einem Zuspielerin Melanie Krohn wirklich leidtun, die mehr damit beschäftigt war, dem Ball hinterherzurennen, als sich auf das Zuspiel zu konzentrieren. Und so war das Angriffsspiel der Erkelenzerinnen für die starken Gäste, einfach zu leicht auszurechnen. Immer wieder blieben die Gastgeberinnen am hoch aufgeschossenen Block des Spitzenreiters hängen - einen besonders schweren Stand hatten die Außenangreifer Linda Mademann und Evi Herrmann, die nicht nur die körperliche Überlegenheit ihrer Gegenspielerinnen zu spüren bekamen. Und da das Zuspiel aufgrund der schwachen Annahme kaum Angriffe über die Mitte zuließ, lag die Hauptlast auf den schmalen Schultern der Außenangreiferinnen, die diese Last gegen Olpe nicht schultern konnten. Trotzdem hielt der Liganeuling gegen den Tabellenführer in den ersten Durchgängen noch sehr gut mit, lag zeitweise sogar in Führung. Doch Olpe punktete immer wieder mit wuchtigen Angriffen, gegen die der Erkelenzer Block und die Abwehr chancenlos waren.

Nicht chancenlos, aber dennoch sieglos waren die Oberliga-Herren des VC Ratheim im Heimspiel gegen den FCJ Köln. Mit 1:3 (18:25, 20:25, 26:24, 20:25) verlor die Truppe des Trainerduos Habbinga/Steffens und bleibt damit auf einem direkten Abstiegsplatz. Größtes Manko der Ratheimer war wieder einmal die fehlende Konstanz im Spiel. "In unseren Hochphasen waren wir die tonangebende Mannschaft", resümierte VC-Akteur Marc Lowis, "doch dann hatten wir Episoden, in denen wir einfach zu viele Fehler produzieren." Diese Auf's und Ab's abzustellen, muss das Hauptaugenmerk von Neu-Trainer Jann Habbinga sein, denn den Ratheimern gehen langsam die Möglichkeiten aus, noch zu punkten und wenigstens noch den Relegationsplatz zu erreichen. Den hat momentan die TG rote Erde Schwelm inne - die hat aber ein Spiel weniger auf dem Konto als der VC und spielt noch gegen das sieglose Schlusslicht AVC Köln.

Quelle: RP