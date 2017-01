später lesen Heinsberg Sternsinger zu Gast bei der Polizei FOTO: Polizei FOTO: Polizei Teilen

Es ist gute Tradition, dass die Sternsinger auch die Mitarbeiter der Kreispolizeibehörde Heinsberg besuchen. Wie jedes Jahr bitten sie dabei um Spenden für Kinder in Not. 2017 lautet das Motto "Segen bringen, Segen sein. Gemeinsam für Gottes Schöpfung - in Kenia und weltweit".