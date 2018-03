später lesen Verkehrsunfall in Heinsberg Senior stirbt in seinem Auto 2018-03-03T18:39+0100 2018-03-03T18:27+0100

Ein 75-Jähriger ist am Samstagnachmittag in Heinsberg mit seinem Kleinwagen gegen in eine Böschung gefahren und gestorben. Rettungskräfte hatten versucht, ihn an der Unfallstelle zu reanimieren.